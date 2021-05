Le grand gagnant du Global Cooling Prize de 2021 est Gree, le principal fabricant de climatiseurs





ZHUHAI, Chine, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai (Gree) (000651.SZ), un fabricant de climatiseurs et d'appareils électroménagers de renommée mondiale, a été nommé grand gagnant du Global Cooling Prize de 2021 pour son innovation avec la technologie de refroidissement « Zero Carbon Source ».

« Gree est un groupe industriel mondial de technologie diversifiée qui a étendu ses activités aux biens de consommation ménagers et aux équipements industriels et qui insiste sur l'innovation continue et la R-D pour améliorer la vie des gens. La technologie de climatisation écologique qui a été décernée au grand gagnant du Global Cooling Prize réduira de 80 % l'impact des climatiseurs existants sur les émissions de carbone », a déclaré Mme Dong Mingzhu, présidente et présidente de Gree Electric Appliances.

Le Global Cooling Prize a été lancé conjointement en 2018 par le Rocky Mountain Institute, le gouvernement indien et la Mission Innovation, qui s'est engagé à développer des technologies de refroidissement innovantes révolutionnaires qui ont été multipliées par cinq (5X) moins d'impact climatique que les climatiseurs standard disponibles sur le marché aujourd'hui (y compris les émissions de carbone indirectes générées par le réseau électrique et les émissions directes de carbone correspondant à l'effet de serre des frigorigènes), afin de résoudre la menace climatique causée par la demande toujours croissante de climatiseurs dans les domiciles.

La technologie innovante de refroidissement "Zero Carbon Source" de Gree intègre la réfrigération avancée par compression de vapeur, le refroidissement par évaporation, la ventilation et plus encore, qui utilise efficacement les sources d'énergie renouvelables et les sources de refroidissement libres.

L'impact climatique de la nouvelle conception de Gree avec la technologie de refroidissement "Zero Carbon Source" est inférieur à un cinquième des climatiseurs conventionnels. Grâce à l'innovation et au design intelligent, la technologie écologique de Gree est une avancée majeure dans les limites d'efficacité énergétique des climatiseurs conventionnels.

Compte tenu de la croissance rapide de la population et de l'urbanisation accélérée, on estime que d'ici 2050, la demande mondiale de climatiseurs de salle passera de 1,2 milliard d'unités en 2016 à 4,5 milliards d'unités. Lorsque des solutions de refroidissement écologiques sont effectivement promues et mises en oeuvre, 100 milliards de tonnes d'émissions d'équivalent dioxyde de carbone peuvent être évitées. En outre, cela peut aider le monde à atténuer plus de 0,5 °C du réchauffement planétaire d'ici 2100 tout en améliorant la qualité de vie des personnes vivant dans des climats chauds et humides.

Fondée en 1991, Gree est un groupe industriel mondial de technologie diversifiée qui a étendu ses activités aux biens de consommation domestiques et aux équipements industriels sous trois marques : GREE, KINGHOME et TOSOT.

