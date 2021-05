Amouage entreprend un voyage libérateur dans un monde « Boundless » (« sans limites ») avec un « Material » (« support ») intangible





MASCATE, Oman, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Un voyage à travers un kaléidoscope sensoriel. Amouage a dévoilé ses dernières créations : Boundless et Material. Ensemble, ils vous plongent dans une fantaisie synesthésique, traduisant en parfums la joie d'une humanité goûtant sa libération et s'éveillant à la nouveauté d'une existence pure, débarrassée de tout préjugé, de toute discrimination.

Réalisés d'une main de maître par les parfumeurs Karine Vinchon-Spehner et Cécile Zarokian sous la direction créative de Renaud Salmon, Boundless et Material incarnent la puissance de la libération. « Boundless et Material sont des créations boisées-épicées-ambrées traditionnelles, qui rappellent mes premiers souvenirs olfactifs, remontant à une époque une vie plus légère nous procurait des plaisirs simples pour façonner notre bonheur », explique Salmon. « Ils offrent à nos sens des parfums où les matières naturelles brillent avec une pureté et une abondance rares pour faire écho à l'énergie de la Libération, porteuse de vie. »

Boundless est une explosion de joie, une euphorie fugace, traduisant la tension verticale qui anime ceux qui veulent tenir dans leurs mains toute l'immensité du monde. Cette énergie ardente et vivace rappelle la lumière du soleil rebondissant sur les feuilles humides d'une jungle épaisse, ses rayons filtrés par une canopée fleurie puis frôlant des arbres à l'écorce arc-en-ciel avant de disparaître parmi les branches noueuses et embrumées.

Dans Boundless, ce sacre du printemps prend vie à travers un ballet d'épices, claires et nettes, qui dansent à l'ombre d'arbres sombres et profonds. Un contraste saisissant de feuilles de cannelle chaudes et d'orange sanguine exaltante, relayé par la vibrance fruitée du gingembre, fait place à un coeur où brillent des résinoïdes de myrrhe et des feuilles de tabac craquantes, tour à tour amères et mielleuses, tandis qu'ici et là jaillit une cardamome camphrée, sa morsure froide s'accrochant aux accents piquants de l'huile de papyrus avant de s'estomper dans la brume moelleuse d'un rare et soyeux extrait CO 2 de vanille de Madagascar. Derrière un voile de mousse de chêne, les baumes diffusent leur chaleur feutrée et collante -l'encens, l'élémi et le bois de gaïac fumé- leur cire soulignant celle d'une absolue de vanille Bourbon encore plus sombre, plus dense et liquoreuse : le véritable joyau de la jungle.

Material est un paradoxe : par sa matérialité, il évoque l'immatérialité, nous apprenant à regarder au-delà des apparences et à réaliser que ce qui importe est souvent invisible. Une expérience semblable à celle de se tenir dans un bosquet et de discerner dans l'ombre étouffante et mouvante, une multitude de textures et de teintes de bois, de feuilles et d'écorces, qui ne forment ensemble plus qu'un.

Material est plus qu'une simple étude sur la vanille : c'est une vanille sauvage et déchaînée. L'ouverture brille sous un nimbe angélique d'encens et d'élémi qui s'élèvent ensemble en volutes lumineuses, leur zeste hespéridé transformant l'absolue de vanille en un baume sacré. D'un son clair et doré, ils annoncent l'entrée du benjoin, cinnamique et cinabre, sa chaleur se perdant dans celle de la fève tonka qui recouvre comme d'un voile une vanille aux accents de tiaré ? avant qu'elle ne bascule dans la ténèbre d'un bûcher crépitant de bois secs. Le ronronnement ambré du labdanum, l'humidité cacaotée du patchouli et la puissance animale de l'oud soulignent le côté obscur de leur Reine, mais la lumière l'emporte toujours grâce à la pulpe abricotée et miellée d'une fleur d'osmanthus détrempée de muscs blancs, concluant le finale et asseyant la vanille sur un trône céleste.

