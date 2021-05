Nouveaux membres élus au conseil d'administration d'Occlutech





La société de dispositifs médicaux Occlutech Holding AG, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs structurels peu invasifs pour les maladies cardiaques, annonce l'élection de quatre nouveaux membres au conseil d'administration

SCHAFFHAUSEN, Suisse, 3 mai 2021 /PRNewswire/ --Occlutech Holding AG (« Occlutech ») annonce aujourd'hui que Marianne Dicander Alexandersson, Mette-Marie Harild, Helena Levander et Michel Lussier ont été élus membres du conseil d'administration d'Occlutech. Marianne Dicander Alexandersson sera nommée présidente du conseil d'administration d'Occlutech lors de l'assemblée générale annuelle du 18 juin 2021.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marianne, Mette-Marie, Helena et Michel au conseil d'administration d'Occlutech. Leur expérience collective de la gestion et du secteur sera très précieuse pour Occlutech afin que nous puissions poursuivre notre aventure passionnante qui mènera au développement de produits de pointe, augmentera les revenus et nous permettra de nous étendre géographiquement », a déclaré Sabine Bois, chef de la direction d'Occlutech.

Tor Peters et Urs Christen ont été réélus comme membres du conseil d'administration.

Marianne Dicander Alexandersson nommée présidente et élue au Conseil d'administration

Marianne Dicander Alexandersson est une ressortissante suédoise et une professionnelle du conseil. Elle est actuellement présidente de Saminvest AB et de Sahlgrenska Science Park AB et membre du conseil d'administration de Linc AB et de Promore Pharma AB. Elle est également membre du conseil consultatif de TLV (L'Agence suédoise des soins dentaires et pharmaceutiques).

Mette-Marie Harild élue au conseil d'administration

Mette-Marie Harild est une ressortissante danoise et une vétérante du secteur des dispositifs médicaux qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique/médicale pendant plus de trente ans. Elle a auparavant occupé des postes de vente et de marketing chez Rhône Poulenc et Janssen Pharma. Elle a également occupé le poste de vice-présidente régionale chez Medtronic A/S dans différentes régions pendant 13 ans.

Helena Levander élue au conseil d'administration

De nationalité suédoise, Helena Levander est une professionnelle des conseils d'administration. Elle possède 20 ans d'expérience dans les secteurs bancaire et financier, ainsi que dans la gouvernance d'entreprise et les conseils d'administration en Suède et en Norvège. Elle est membre du conseil d'administration de Stendörren Fastigheter, Rejlers, Concordia Maritime, Lannebo Fonder et Factoringgruppen.

Michel Lussier élu au conseil d'administration

Michel Lussier est un citoyen canadien et un entrepreneur en série expérimenté dans le domaine des technologies médicales et de la thérapie cellulaire. Il est président de Celyad Oncology SA, iSTAR Medical SA et Gabi Smartcare SA. Auparavant, il a passé 15 ans chez Medtronic Inc et 10 ans chez Volcano Corp où il a occupé le poste de président de groupe.

À propos d'Occlutech

Occlutech est un des principaux fournisseurs de dispositifs peu invasifs pour les cardiopathies structurelles. Occlutech développe, fabrique et commercialise des produits pour les cardiopathies structurelles et la dérivation interauriculaire pour améliorer le traitement des patients. Occlutech dispose d'un large portefeuille éprouvé, avec plus de 127 000 produits vendus, traitant les malformations congénitales, la prévention des accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque. Occlutech commercialise et vend ses produits pour les cardiopathies structurelles et la dérivation interauriculaire aux hôpitaux et aux cliniques dans plus de 80 pays par le biais de son service de vente directe et de son réseau international de partenaires de distribution. Occlutech dispose de sites de fabrication et de R&D à Jena en Allemagne, et à Istanbul en Turquie, et d'un centre d'approvisionnement et de service client international situé à Helsingborg en Suède.

Contact :

Sabine Bois

PDG du groupe Occlutech

+49 160 90792130

sabine.bois@occlutech.com

