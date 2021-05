ESTEVE et KOWA Pharmaceuticals America signent un accord exclusif d'octroi de licence et de commercialisation de l'E-58425 pour la gestion potentielle des douleurs aiguës (1 à 9) aux États-Unis (8 et 9)





BARCELONE, Espagne, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Esteve Pharmaceuticals (ESTEVE), entreprise pharmaceutique internationale spécialisée dans la mise au point et la commercialisation de produits innovants, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec Kowa Pharmaceuticals America, Inc. (KPA), en vertu duquel ESTEVE concède à KPA les droits exclusifs de commercialisation de l'E-58425 aux États-Unis. L'E-58425 est un médicament expérimental en cours de développement, destiné à la prise en charge chez l'adulte de la douleur aiguë suffisamment sévère pour nécessiter un analgésique opioïde et pour laquelle les traitements alternatifs sont insuffisants1 à 9.

L'E-58425 est un produit exclusif mis au point par l'équipe de recherche et développement interne d'ESTEVE. Il s'agit d'un nouveau produit composé d'une forme co-cristalline de celecoxib (un anti-inflammatoire) et de tramadol (un analgésique) destiné à la prise en charge des douleurs aiguës chez l'adulte1 à 7 actuellement examiné par l'U.S. Food and Drug Administration (FDA)8 et 9. Une décision concernant son homologation est attendue dans le courant de l'année.

ESTEVE sera le fournisseur du produit et conservera les droits mondiaux associés, excepté aux États-Unis et au Canada. S'il est approuvé par la FDA, l'E-58425 sera le premier produit issu de la recherche exclusive d'ESTEVE à pénétrer sur le marché américain.

Staffan Schüberg, Président-directeur général d'ESTEVE, a déclaré : « Cet accord avec KPA marque une nouvelle étape dans l'histoire de la société, avec un produit ayant le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait aux États-Unis et dans le monde entier. En cas d'homologation par la FDA, les patients et les prestataires de soins auront accès à une nouvelle option de traitement pour la gestion de la douleur aiguë chez l'adulte ».

Ben Stakely, Président-directeur général de KPA, a pour sa part commenté : « Nous sommes enchantés de travailler avec une société innovante comme ESTEVE pour introduire l'E-58425 sur le marché américain. Nous nous réjouissons d'établir une relation productive sur le long terme ».

À propos de l'E-58425

L'E-58425 est une nouvelle entité co-cristalline expérimentale à base de celecoxib et de tramadol7 conçue pour la gestion de la douleur aiguë par le biais de propriétés analgésiques et anti-inflammatoires complémentaires3 et 5 dans le cadre d'une approche de traitement multimodale5 et 6. Ciblant quatre mécanismes complémentaires d'atténuation de la douleur6, l'E-58425 offre une nouvelle option de traitement potentielle pour la gestion de la douleur aiguë en phase avec l'analgésie multimodale désormais considérée comme un soin courant10. Cette nouvelle structure co-cristalline génère un profil pharmacocinétique unique de ses ingrédients pharmaceutiques actifs par rapport à l'administration individuelle ou combinée1,2,4 et 7.

L'E-58425 est également à l'étude dans plusieurs agences de réglementation européennes.

Références

À propos d'ESTEVE

Pour tout complément d'information sur ESTEVE, veuillez consulter le site www.esteve.com

