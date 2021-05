/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociations du secteur public - Les syndicats font le point après leur rencontre avec le premier ministre/





MONTRÉAL, le 2 mai 2021 /CNW Telbec/ - Suivant le point de presse du premier ministre du Québec, M. François Legault et de la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), invitent les médias à une conférence de presse de leurs représentantes et représentants le dimanche, 2 mai, 15h30, au Palais des congrès de Montréal.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Point de presse des organisations syndicales : APTS, CSN, CSQ,

FIQ, FTQ



Date : 2 mai 2021



Heure : 15 h 30



Où : Palais des congrès de Montréal (entrée Via le 200 avenue Viger,

Montréal)



Qui : Andrée Poirier, présidente de l'APTS; Caroline Senneville, vice-

présidente de la CSN; Sonia Ethier, présidente de la CSQ; Nancy

Bédard, présidente de la FIQ; Daniel Boyer, président de la FTQ;

La conférence de presse se déroulera en format présentiel uniquement. De plus, sachez qu'un seul représentant par média sera admis sur place.

Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) ainsi que trois photographes seront autorisés dans la salle.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence doivent s'inscrire auprès de Liliane Côté : lcote@fiqsante.qc.ca.

IMPORTANT - Les participantes et les participants, ainsi que les représentants des médias devront s'assurer de porter leur masque et de maintenir la distanciation physique recommandée par la santé publique.

