Western Union soutient le secours indien contre la COVID





The Western Union Company (NYSE : WU), un chef de file mondial des mouvements monétaires et des paiements transfrontaliers, inter-devise, et la Western Union Foundation ont annoncé aujourd'hui plusieurs initiatives visant à aider l'Inde dans sa lutte contre sa récente phase dévastatrice de la COVID-19. La société a également lancé un appel aux dons auprès des employés Western Union dans le monde entier.

En collaboration avec United Way India (UWI), la Western Union Foundation financera les appareils d'assistance respiratoire médicale pour les hôpitaux et des trousses de soins à domicile pour les familles, dont devraient bénéficier immédiatement près de 5 000 foyers dans la région de Maharashtra. À compter du 4 mai, Western Union dispensera les frais de transfert*-pendant deux semaines pour les canaux numériques, et quatre semaines pour les canaux de vente au détail-pour les sommes envoyées par les familles et amis depuis certains pays triés sur le volet directement dans sur des comptes en banque indiens.

« Nous sommes solidaires du peuple indien alors qu'il fait face à la dernière phase de la pandémie de la COVID-19. Nos pensées et nos prières vont à nos clients, nos agents, nos employés et à leurs familles, » a déclaré Sohini Rajola, directeur du réseau régional, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

« Le peuple indien, ma nation natale, fait preuve d'un courage et d'une résilience remarquables. Nous sommes confortés par le fait que le soutien financier de la Western Union Foundation et notre mesure de transfert sans frais contribueront au secours médical indispensable et faciliteront les flux financiers supplémentaires dans le pays, soutenant les besoins quotidiens des individus, y compris en termes de médicaments et de soins, » a-t-elle déclaré.

« Une mission essentielle de la Western Union Foundation consiste à soutenir les gens vulnérables en ces temps de besoin extrême, » a déclaré la directrice exécutive Elizabeth Roscoe. « En travaillant avec United Way India, nous espérons que nos ressources aideront les habitants de la région de Maharashtra tandis qu'ils affrontent cette crise.

Nous voulons également remercier les travailleurs d'urgence et des soins de santé locaux, dont les efforts face à cette difficulté inimaginable sont une source d'inspiration constante pour les individus où qu'ils se trouvent, » a ajouté Mme Roscoe.

Western Union Foundation et United Way India

En conjonction avec de larges hôpitaux gouvernementaux, UWI gèrera la distribution d'appareils d'assistance respiratoire telles que des respirateurs non invasifs et des générateurs d'oxygène, dont les hôpitaux ont urgemment besoin - en particulier pour prendre en charge les patients dont l'état est considéré comme modérément sévère afin d'empêcher qu'il n'empire.

UWI fournira également des trousse de soins à domicile adaptées pour traiter les patient de la COVID dont l'état n'est pas critique en dehors de l'hôpital en les dotant de techniques de surveillance de la COVID, d'oxymètres pour surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang, et de thermomètres. Les trousses de soins à domicile permettent aux familles de suivre leurs symptômes sans visites à l'hôpital, ce qui entraîne des risques d'exposition et une charge supplémentaire pour les structures de santé déjà dépassées. Ce programme servira principalement les patients défavorisés dans les communautés les plus frappées, les plus éloignées et les plus pauvres de la région.

The Western Union Foundation a engagé 200 000 USD dans United Way India pour cet effort (REMARQUE : en assumant que tous les fonds seront accordés à UWI directement). En outre, tous les fonds levés par l'appel aux employés Western Union de la fondation seront accordés à UWI, dans l'objectif de lever 50 000 USD supplémentaires.

Annulation des frais de transfert Western Union dans les comptes en banque indiens

À compter du 4 mai 2021, Western Union dispensera les frais de transfert* vers le comptes bancaires indiens, pendant deux semaines pour les canaux numériques, jusqu'au 18 mai ; et quatre semaines pour les canaux de vente au détail, jusqu'au 4 juin. Pour pouvoir profiter de cette offre, les clients doivent envoyer leur argent directement dans les comptes bancaires indiens via westernunion.com et l'application mobile Western Union depuis le Canada, l'Europe et la CEI, et les États-Unis ; et depuis les agences de détail en Australie, au Canada, en Europe et en CEI, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis**.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. La plateforme de Western Union fournit des flux transfrontaliers fluides, et son réseau financier mondial de premier plan connecte plus de 200 pays et territoires dans plus de 130 devises. Nous mettons en relation les entreprises, les institutions financières, les gouvernements et les consommateurs grâce à l'un des réseaux offrant la plus large portée au monde, en accédant à plusieurs milliards de comptes bancaires, à plusieurs millions de portefeuilles numériques et cartes, ainsi qu'à plus d'un demi-million de magasins de détail. Western Union connecte le monde pour rendre accessibles des possibilités illimitées. Pour en savoir plus, visitez www.westernunion.com.

À propos de la Western Union Foundation

La Western Union Foundation estime que l'éducation est la voie la plus sûre vers l'opportunité économique. Après 20 années d'influence, nous continuons de remplir notre mission avec Opportunity Beyond Borders, en nous concentrant sur la capacitation des jeunes déplacés de force et marginalisés, à travers la formation et l'éducation nécessaire pour réussir dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, basée sur la technologie. La Fondation offre également des financements pour soutenir les efforts humanitaires destinés aux communautés en crise et victimes de désastre, l'une des raisons clés des migrations forcées. À ce jour, nous avons financé divers projets et bourses d'études à hauteur de plus de 131 millions USD. La Western Union Foundation est un organisme de bienfaisance distinct et exonéré d'impôts, en vertu de la section 501(c)(3), qui bénéficie du soutien de la Western Union Company, de ses employés, agents, et partenaires commerciaux. Les contributions à la Fondation sont déductibles fiscalement aux fins de l'impôt sur le revenu, aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wu.com/foundation ou suivez-nous sur Twitter @TheWUFoundation.

*Western Union tire également des profits des changes de devises. Lorsque vous choisissez un service de transfert de fonds, comparez attentivement les frais de transfert et les taux de change. Les frais et les taux de change de devises étrangères et les taxes peuvent varier selon les marques, les canaux et les emplacements, et selon plusieurs facteurs. Les frais et les taux peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

** Les consommateurs aux États-Unis et au Canada se sont déjà vus offrir des transactions à frais de transfert nuls vers l'Inde lorsqu'ils envoient sous forme numérique un paiement vers un compte.

