Ford attribue l'échec de la réponse à la pandémie aux étudiant-e-s internationaux mais il continue à financer l'éducation postsecondaire à l'aide de leurs frais de scolarité

TORONTO, le 1er mai 2021 /CNW/ - Le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario a annoncé le maintien du Cadre pour les droits de scolarité sans prévoir d'aide pour les étudiantes et les étudiants autre que la continuation d'un gel des frais de scolarité. Le gel d'un an des frais de scolarité des collèges et universités sera prolongé d'une autre année jusqu'en 2021-2022. Bien que les étudiantes et les étudiants accueillent le gel, le gouvernement de l'Ontario a fait la sourde oreille à maintes reprises à la population étudiante demandant une action valable pour améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire et son financement public à la lumière du prix que la pandémie impose aux étudiantes et étudiants. La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants- Ontario reconnaît les répercussions de l'annonce sur l'accès des étudiantes et étudiants internationaux à l'éducation.

Les étudiantes et étudiants de toute la province ont vu le RAFEO amputé de plus d'un milliard de dollars depuis que l'actuel gouvernement est au pouvoir. Ils demandent des subventions du RAFEO et un gel de l'intérêt imposé par le RAFEO, mais ils ont été négligés. Pour le troisième budget provincial consécutif, le financement de fonctionnement de base de l'éducation postsecondaire a été réduit. Les étudiantes et étudiants ont vu des coupures dévastatrices sans précédent imposées à l'Université Laurentienne selon la procédure inappropriée engagée selon la LACC alors que le ministère des Collèges et Universités et le gouvernement de l'Ontario ne faisaient rien pour sauver cette institution qui est une pierre angulaire de l'éducation des Autochtones, des francophones et du Nord. Les étudiantes et les étudiants continuent de voir réduire le financement de l'éducation postsecondaire plutôt qu'une aide du ministère des Collèges et Universités.

« Bien que l'annonce soit positive, elle tente de masquer le fait que le gouvernement actuel n'a pas cessé de réduire le financement de l'éducation publique et postsecondaire, la forte baisse de l'aide financière aux étudiantes et étudiants et les attaques xénophobes sur les étudiantes et étudiants internationaux par la hausse des frais de scolarité supplémentaires et la restriction de leur accès à la province. ». - Anushka Sokhi et Prabhjot Singh Ahuja, commissaires du Groupe modulaire des étudiantes et étudiants internationaux de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario

L'annonce faite aujourd'hui sur les frais de scolarité n'aide que peu les étudiantes et les étudiants et accroît considérablement le fardeau imposé aux étudiantes et étudiants venus de l'extérieur de la province et de l'étranger. Puisqu'il n'assure pas un financement approprié et suffisant à l'éducation postsecondaire, le gouvernement se trouve à encourager l'augmentation de l'exploitation des étudiantes et étudiants internationaux par voie des droits de scolarité supplémentaires. Les frais de scolarité moyens de ces étudiantes et étudiants au cours du premier cycle sont plus de quatre fois et demie plus élevés que ceux de leurs condisciples canadiens. En 2020-2021, les frais de scolarité moyens des étudiantes et étudiants internationaux étaient de 32 019 $.

« Et les étudiantes et étudiants internationaux faisant l'objet de ces pratiques abusives en raison de l'insuffisance du financement de l'EPS en Ontario sont précisément ceux dont le premier ministre Doug Ford interdit l'accès à la province. Après avoir mis une grande partie du coût de l'éducation en Ontario sur le dos des étudiantes et étudiants internationaux, voilà qu'il attribue l'échec de la réponse du gouvernement à la pandémie à ces mêmes personnes. » Anushka Sokhi et Prabhjot Singh Ahuja, commissaires du Groupe modulaire des étudiantes et étudiants internationaux de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario.

Le fait que le gouvernement provincial demande d'interdire aux étudiantes et étudiants internationaux d'entrer dans la province est xénophobe et raciste. Les étudiantes et étudiants internationaux ne sont pas le principal facteur de la troisième vague de la pandémie. Ce sont plutôt les politiques peu judicieuses et les mauvais choix du gouvernement de l'Ontario. Le refus et l'incapacité de celui-ci d'instaurer des congés de maladie payés, le fait qu'il néglige les importantes recommandations de la communauté scientifique ontarienne, la distribution déroutante et mal gérée des vaccins, l'ingérence politique dans le choix des priorités, le bingo des codes postaux qui s'en est ensuivi aux fins de la vaccination et la désastreuse réponse aux éclosions dans les foyers de soins de longue durée sont les raisons pour lesquelles la troisième vague sévit et cause des morts inutiles. Les étudiantes et étudiants internationaux entrant au pays subissent des tests rigoureux avant et après leur entrée et respectent la quarantaine. Ils ne sont pas à blâmer pour la pandémie.

Il est déplorable que le premier ministre fasse appel à une politique xénophobe et dénonciatrice pour blâmer les étudiantes et étudiants internationaux et tenter de leur attribuer la responsabilité de la troisième vague de la pandémie en Ontario afin de cacher ses propres échecs. Les personnes politiques du Canada et de l'Ontario recourent depuis longtemps à des tactiques xénophobes et racistes pour semer la peur à l'égard des communautés racisées. Il est déplorable qu'en 2021, le premier ministre Doug Ford tienne encore de tels discours haineux et xénophobes. La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario incite le premier ministre Doug Ford et le ministre Ross Romano à présenter sur-le-champ des excuses aux étudiantes et étudiants internationaux et à retirer leur demande de restriction de l'entrée de ces étudiantes et étudiants en Ontario.

La Fédération canadienne des étudiants et étudiants-Ontario est l'organisation étudiante la plus ancienne et la plus importante de la province, représentant plus de 350 000 étudiantes et étudiants dans les collèges et universités de toutes les régions de la province.



