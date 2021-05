Le Milken Institute et la Motsepe Foundation lancent un programme de prix technologique pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique





Le Milken Institute et la Motsepe Foundation ont lancé aujourd'hui le programme du Milken-Motsepe Innovation Prize, une initiative pluriannuelle visant à inciter les innovateurs et entrepreneurs du monde entier à développer des solutions technologiques promouvant la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en mettant l'accent sur le continent africain. Ce programme comprendra plusieurs concours technologiques dotés de prix pour les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation et de la santé.

« Les technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) offrent le potentiel de résoudre des problèmes socio-économiques et humains complexes. Entre les mains des entrepreneurs, ces technologies peuvent faire de l'Afrique une puissance économique mondiale et transformer le monde », a déclaré le Dr Patrice Motsepe, fondateur et président de la Motsepe Foundation. « Precious et moi sommes ravis de nous associer à Mike Milken et au Milken Institute pour lancer ce prix qui encourage les entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs à innover et à utiliser les technologies 4IR pour relever certains des défis les plus urgents d'Afrique et du monde, ainsi que pour améliorer les conditions et les niveaux de vie des personnes à travers le monde. »

Les inscriptions gratuites sont maintenant ouvertes pour le premier de ces prix. Le Milken-Motsepe Prize in AgriTech est un concours mondial doté de 2 millions USD qui vise à trouver des solutions innovantes en vue d'accroître, de l'ensemencement aux ventes, la valeur économique pour les agriculteurs.

« Mes chers amis Patrice et Precious Motsepe sont depuis longtemps des partenaires appréciés du Milken Institute, en particulier lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes de santé d'envergure mondiale », a confié pour sa part Mike Milken, président du Milken Institute. « De par son leadership, la Motsepe Foundation a eu une grande efficacité en Afrique et a su inspirer des personnes dans le monde entier. Je suis ravi que nous unissions à nouveau nos forces pour encourager l'innovation technologique à long terme et renforcer le capital humain des agriculteurs, afin qu'ils puissent jouer un plus grand rôle dans le maintien d'une économie régionale plus dynamique. »

Le Dr Precious Moloi-Motsepe, cofondatrice et PDG de la Motsepe Foundation, a confié pour sa part : « Le concours tirera parti du potentiel entrepreneurial et technologique mondial, y compris parmi les femmes et la population croissante de jeunes sur le continent africain et dans le reste du monde. Nous sommes convaincus que ce concours va attirer, partout dans le monde, un groupe diversifié de participants qui souhaitent tirer parti d'un vaste réseau de ressources pour mettre en oeuvre leurs idées innovantes. »

Le Milken-Motsepe Prize in AgriTech a été élaboré par le biais de rigoureuses et inclusives consultations avec plus de 50 experts de diverses disciplines, représentant le milieu universitaire, le secteur industriel et le gouvernement, afin de définir les lignes directrices du concours et ses paramètres d'évaluation. Des essais sur le terrain auront lieu en Afrique et les solutions devront potentiellement pouvoir être appliquées à l'échelle mondiale.

« Les concours dotés de prix encouragent l'innovation, diversifient le vivier de talents et inspirent des voix nouvelles, que ce soit celles d'entrepreneurs en herbe ou d'ingénieurs chevronnés », a déclaré le Dr Emily Musil Church, directrice principale du Center for Global Market Development du Milken Institute. « Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle approche visant à promouvoir les ODD qui exploiteront la puissance de la technologie pour résoudre les défis mondiaux et créer de véritables systèmes de changement. »

Comment participer

Les équipes ont jusqu'au 8 décembre 2021 pour s'inscrire et pour soumettre leurs conceptions et leurs modèles commerciaux. Un panel indépendant de juges experts sélectionnera jusqu'à 25 équipes qui recevront chacune 10 000 USD pour développer des prototypes à petite échelle au cours des six mois suivants. Durant la phase finale, les équipes démontreront leurs solutions dans le cadre de tests sur le terrain, qui seront évalués en fonction de leur capacité à :

Augmenter la valeur économique nette pour les agriculteurs

Augmenter la productivité des récoltes et/ou réduire les pertes après récolte

Réduire les coûts encourus par les agriculteurs

Fournir un modèle d'affaires viable et durable

Être mises en oeuvre par des petites et moyennes exploitations

Développer ou intégrer des technologies innovantes

Les juges attribueront un grand prix de 1 million USD et des prix supplémentaires seront distribués aux lauréats des deuxième et troisième places, ainsi qu'un prix pour l'utilisation la plus créative des technologies de quatrième révolution industrielle et un prix du public.

L'inscription est gratuite et, en plus du prix en argent, les équipes pourront bénéficier d'un accès à des réseaux, à des formations et à d'autres ressources. Pour vous inscrire au prix ou pour en apprendre davantage, visitez www.milkenmotsepeprize.org.

À propos du Milken Institute

Le Milken Institute est un groupe de réflexion à but non lucratif et politiquement neutre qui vise à aider les personnes à se construire une vie enrichissante, dans laquelle elles pourront profiter de la santé et du bien-être, poursuivre une éducation fructueuse, occuper un emploi rémunéré, et accéder aux ressources nécessaires pour créer des opportunités toujours plus nombreuses pour elles-mêmes comme pour leurs communautés. Pour plus d'informations, visitez www.milkeninstitute.org

À propos de la Motsepe Foundation

La Motsepe Foundation a été fondée en 1999 par le Dr Patrice Motsepe et son épouse, la Dr Precious Moloi-Motsepe. L'objectif de la Motsepe Foundation est de contribuer à l'éradication de la pauvreté et à améliorer durablement les conditions et le niveau de vie des personnes pauvres, sans emploi et marginalisées vivant en Afrique du Sud, en Afrique et dans le reste du monde. En janvier 2013, le Dr Patrice Motsepe et la Dr Precious Moloi-Motsepe ont rejoint la campagne Giving Pledge lancée par Warren Buffett et par Bill et Melinda Gates. Les époux Motsepe se sont engagés à verser la moitié de leurs richesses aux pauvres et à des oeuvres philanthropiques pendant leur vie et au-delà.

