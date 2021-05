Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois du patrimoine juif canadien





En mai, les Canadiens et les Canadiennes célèbrent le Mois du patrimoine juif canadien

OTTAWA, ON, le 1er mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine juif, au cours duquel nous célébrons la richesse de la culture, de l'histoire et du patrimoine juifs au Canada.

Le Canada abrite la quatrième plus grande communauté juive au monde. Les chefs de file juifs canadiens sont actifs dans toutes les sphères de la société et ils ont contribué à façonner sa diversité. Le Mois du patrimoine juif canadien est une occasion tout indiquée de célébrer les communautés juives des quatre coins du pays pour leur apport précieux à l'édification d'un Canada encore plus ouvert, diversifié et consciemment plus inclusif pour tous.

Le Canada n'est malheureusement pas à l'abri de la xénophobie et de l'antisémitisme. Notre gouvernement s'est engagé à lutter contre la haine, les préjugés et la discrimination sous toutes leurs formes, et ce, grâce à d'importantes mesures comme la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, dans laquelle la définition de l'antisémitisme formulée par l'Alliance internationale sur la mémoire de l'Holocauste a été adoptée formellement.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur l'histoire faite de courage et de résilience de la communauté juive au fil des siècles. Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 mai 2021 à 09:30 et diffusé par :