Négociation dans le secteur public - Nouvelle journée de grève dans le réseau collégial





QUÉBEC, le 1er mai 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) ont voté, le 30 avril, en faveur de l'exercice d'une deuxième journée de grève le jeudi 13 mai prochain. « Alors que le mouvement syndical célèbre aujourd'hui la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, nous souhaitons poursuivre notre mobilisation pour assurer une sortie de crise avec une entente satisfaisante visant l'amélioration de l'enseignement collégial public », déclare Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et après une première journée de grève tenue le 30 mars dernier, cette décision a été prise en raison de la stagnation des négociations pour la majorité des 500 000 employé.e.s de l'État et en toute solidarité avec la multiplication des débrayages dans le secteur public.

« Après 18 mois de discussion avec le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) et le Conseil du trésor, il est temps qu'un déblocage s'opère aux tables de négociation. Considérant les visées patronales sur notre liberté académique, l'absence d'avancées significatives dans les échanges portant sur la précarité (secteur régulier et formation continue), le soutien nécessaire pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap ou à besoin particulier ou encore le nécessaire encadrement de la formation à distance, il nous apparait incontournable de réaffirmer haut et fort nos revendications, et cela, en toute solidarité avec les collègues du réseau collégial », ajoute la présidente de la FEC-CSQ.

« Bien que des ressources aient été annoncées pour l'enseignement supérieur lors du dernier budget, ce ne sont là que des mesures ponctuelles liées à la pandémie qui n'améliorent en rien les conditions d'exercice à plus long terme. Le gouvernement doit être conséquent avec le chantier sur la réussite pour lequel il nous a consultés récemment et nous donner les moyens de nous concentrer pleinement à la réussite étudiante en vue de la rentrée de l'automne 2021 », conclut Lucie Piché.

Les syndicats affiliés à la FEC-CSQ qui seront en grève le 13 mai sont les suivants (15) :

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne

Syndicat des professeurs du CFMU (Centre de formation aux mesures d'urgence)

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain de Lennoxville

de Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Drummondville

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus des Îles

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Montréal

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Gérald-Godin

Syndicat des professeures et professeurs de l'enseignement maritime du Québec

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Matane

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sorel-Tracy

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) est un regroupement de quinze syndicats représentant près de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

