Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour souligner le Mois du patrimoine asiatique





MONTRÉAL, le 1er mai 2021 /CNW/ - Afin de souligner le Mois du patrimoine asiatique, le pont Samuel-De Champlain s'illuminera d'or et de rouge le samedi 1er mai du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30.

« Le pont Samuel-De Champlain brillera en or et en rouge ce soir pour souligner le Mois du patrimoine asiatique et célébrer les contributions des Canadiennes et des Canadiens d'origine asiatique à l'histoire et à la prospérité du Canada. La diversité représente l'une des plus grandes forces de notre pays. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

À noter que l'éclairage architectural spécial cessera à 21 h 30 et retournera aux couleurs bleu et vert en usage pendant la période de migration des oiseaux qui a cours jusqu'au 15 juin.

Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :