Journée internationale des travailleuses et des travailleurs : sortons de la crise en santé et en sécurité

MONTRÉAL, le 1er mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, la Coalition montréalaise du 1er mai soulève l'importance des enjeux sociétaux mis en lumière par la crise sanitaire et marchera aujourd'hui sous le thème : sortons de la crise en santé et en sécurité.

Le rassemblement est prévu à 13h à la place Charles de Gaulle, au parc La Fontaine, pour entamer la marche à 13h30.

Le thème Sortons de la crise en santé et en sécurité se décline en 5 revendications :

Sortir de la crise avec un travail qui ne rend pas malade

La Coalition demande de mieux protéger au quotidien la santé des travailleuses et des travailleurs. La pandémie de Covid-19 aura été un exemple frappant pour le personnel de la santé et les travailleuses et travailleurs essentiels.

Non seulement la santé physique des travailleuses et travailleurs doit être mieux protégée, mais il faut assurer leur bonne santé mentale, notamment par une meilleure reconnaissance des maladies psychologiques. En plus d'une meilleure culture de prévention, la Coalition demande un meilleur accompagnement des victimes d'accident de travail ou de maladies professionnelles.

Sortir de la crise avec un salaire décent

Pour la Coalition, la santé et la sécurité passent également par un salaire décent. Alors que de nombreux de travailleuses et travailleurs peinent à joindre les deux bouts financièrement, offrir de meilleures conditions de travail constitue un levier concret qui permet de réduire les inégalités en favorisant une plus grande justice sociale.

Sortir de la crise avec des droits renforcés

La Coalition demande de renforcer les droits dans l'ensemble des sphères de la société, que ce soit les droits sociaux et économiques, les droits du travail, la sécurité sociale ou les droits des immigrantes et immigrants; il nous faut tendre vers un plus grand respect des droits en tirant les leçons de la crise.



Sortir de la crise avec des services publics forts

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, la Coalition demande un réinvestissement majeur dans les services publics et des mesures importantes pour assurer de meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui les dispensent. Il faut pouvoir garantir à la population le droit d'avoir des services publics de qualité.

Sortir de la crise avec un réel engagement environnemental

Dans l'urgence de la crise, les gouvernements ont misé sur des mesures à court terme. La Coalition demande aux gouvernements de s'engager dans une relance économique qui ne se fasse pas au détriment de l'environnement. Il faut déployer une plus grande énergie pour s'attaquer aux changements climatiques à l'aide d'une économie plus verte, des énergies renouvelables et du développement durable.

Citations :

« Il nous faut tirer les leçons de la crise. Il faut revoir la façon dont nous nous occupons des personnes vulnérables, mais aussi d'assurer des conditions de travail décentes de ceux qui s'y consacrent. Il nous faut combattre les inégalités sociales et renforcer les droits dans toutes les sphères sociales », Karima Sadik, porte-parole des organisations syndicales.

« La pandémie a exacerbé les lacunes de notre filet social, surtout en matière de santé et sécurité au travail. Il est plus que temps de revoir en profondeur nos façons de protéger les travailleuses et les travailleurs. Le projet de loi 59, réformant le régime de santé et de sécurité du travail, tel qu'il est présenté en date d'aujourd'hui, nous ferait reculer 40 ans en arrière », Félix Lapan, porte-parole des organismes communautaires.

Rappel historique

La Journée internationale des travailleuses et des travailleurs est née à la suite d'un mouvement de grève lancé à Chicago le 1er mai 1886 par 300?000 travailleuses et travailleurs qui voulaient obtenir la journée de travail de huit heures. Une répression policière sanglante est alors survenue : des militantes et des militants syndicaux furent arrêtés et condamnés à mort. Quatre d'entre eux ont été pendus. Six ans plus tard, ils furent innocentés.

À propos de la Coalition montréalaise du 1er mai

Organisations syndicales :

Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Syndicat de professionnels et de professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ)

Organismes communautaires et groupes de la société civile :

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI), Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP), Union étudiante du Québec (UEQ), Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

