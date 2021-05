La Jamaïque attire des emplois diversifiés dans le secteur de l'externalisation





ibex, société bastion de l'externalisation mondiale,, travaille à l'accroissement de la diversité des emplois au sein de l'industrie internationale des services numériques de la Jamaïque, en augmentant sa main-d'oeuvre sur place, qui s'élève actuellement à deux mille employés. La société fournit un soutien à la clientèle dans divers secteurs comme la vente au détail, la finance, les soins de santé et les télécommunications, et elle propose désormais un large éventail de services commerciaux depuis ses centres de services jamaïcains.

Avec une liste de clients fortement concentrée aux États-Unis, en Europe et en Asie, ibex a identifié la Jamaïque comme l'endroit idéal pour une expansion rapide en raison de l'emplacement de l'île et de la haute qualité des talents qu'on y trouve.

« ibex a connu une expansion incroyable en Jamaïque. En effet, au cours des trois dernières années, nous avons enregistré une croissance de 397 % », a révélé le directeur pays Jaime Vergara. « Nous sommes passés de la 17e société de sous-traitance de l'île en termes de nombre d'employés à la première place, et ibex a été reconnue non seulement pour sa croissance, mais aussi pour ses performances, par des organisations comme Frost & Sullivan, un groupe d'analystes de premier plan du secteur, et en tant qu'entreprise d'externalisation des processus d'affaires (business process outsourcing, BPO) Nexus Nearshore de l'année en 2019 par Nearshore Americas. »

Le personnel de haut niveau qu'ibex a su conquérir lui a ouvert la voie pour attirer davantage d'affaires au secteur jamaïcain de l'externalisation, et la société propose désormais des services d'externalisation des processus de connaissance (Knowledge Process Outsourcing (KPO)) dans les centres de services de l'île. La KPO est l'externalisation des activités commerciales liées à l'information telles que l'externalisation comptable, l'externalisation des ressources humaines (RH), le marketing numérique et le conseil en gestion. Les analyses juridiques, médicales et autres analyses de soins de santé sont des exemples supplémentaires de KPO.

À l'heure où le monde, en pleine pandémie de COVID-19, dépend plus que jamais de la BPO et de la KPO, on s'attend à ce qu'encore davantage de services commerciaux soient numérisés pendant et après la crise. Cette crise et d'autres facteurs devraient augmenter la demande d'externalisation, créant ainsi l'environnement permettant à ibex d'exécuter en toute sécurité ses plans de croissance, en Jamaïque comme dans le reste du monde.

« Nous prévoyons la poursuite de notre croissance sans précédent et espérons atteindre les 10 000 employés en Jamaïque au cours des prochaines années », a poursuivi M. Vergara.

Vu les compétences spécialisées nécessaires pour la KPO, M. Vergara estime que la Jamaïque est l'endroit idéal pour qu'ibex puisse offrir ces services. « La Jamaïque offre une main-d'oeuvre talentueuse et instruite, ce qui nous rend attractifs pour nos clients, en particulier ceux de l'industrie des services financiers », a-t-il précisé. « Grâce à des programmes comme le GSSP (Global Services Sector Project), les employés que nous embauchons ont démarré leur parcours professionnel et ils cherchent à joindre des entreprises qui leur permettront de trouver la réussite. Ils sont particulièrement désireux de travailler avec leurs clients dans leur domaine de spécialité. »

M. Vergara a également exprimé sa gratitude pour les partenariats entre les secteurs privé et public, auxquels pourraient participer des entités telles que le Cabinet du Premier Ministre, la Jamaica Special Economic Zone Authority (JSEZA) et la Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO), entre autres.

JAMPRO a, par exemple, soutenu ibex en tant que partenaire de facilitation des investissements, en commençant par le lancement du premier centre de services à Portmore. La société dispose désormais de cinq centres de service à travers la Jamaïque.

ibex estime que ses avancées dans le monde de la KPO ont conduit à une confiance accrue des clients, démontrant ainsi l'adaptation de l'entreprise aux besoins des clients d'aujourd'hui. La société se réjouit de poursuivre son expansion en Jamaïque.

À PROPOS DE JAMPRO

La mission de la Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) est de stimuler le développement économique par le biais d'une croissance des investissements et des exportations. JAMPRO est une agence du ministère de l'Industrie, de l'Investissement et du Commerce.

Pour plus d'informations sur JAMPRO, veuillez visiter https://dobusinessjamaica.com/.

