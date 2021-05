Le regdanvimab (CT-P59), traitement par anticorps monoclonal anti-COVID-19 de Celltrion, démontre un effet neutralisant contre le variant sud-africain (B.1.351)





Celltrion Group a annoncé aujourd'hui les résultats précliniques préliminaires pour le regdanvimab (CT-P59), un traitement par anticorps monoclonal anti-COVID-19, avec des données démontrant que le CT-P59 a un effet neutralisant contre le variant sud-africain dans un modèle in vivo. L'étude a démontré que le traitement par CT-P59, à une dose cliniquement pertinente, conduit à une réduction importante de la charge virale de SARS-CoV-2. Le document décrivant ces données précliniques est disponible sur le serveur de prépublication bioRxiv et fait actuellement l'objet d'un examen scientifique collégial en vue d'une possible publication.

Cette étude préclinique a évalué l'effet de neutralisation du CT-P59 contre le variant sud-africain en utilisant une dose cliniquement pertinente. Le CT-P59 a démontré une réduction de l'affinité de liaison par rapport au domaine de fixation du récepteur (DFR) dans les trois mutations (substitutions K417N, E484K et N501Y) du variant sud-africain. De plus, le CT-P59 a affiché une sensibilité réduite par rapport au variant sud-africain dans une étude d'analyse in vitro avec un virus vivant et un pseudovirus. Cependant, on n'a observé dans l'étude aucune différence significative au niveau de l'infection virale respiratoire dans les voies respiratoires supérieures et inférieures lors d'une exposition aux variants de type sauvage et sud-africain du SARS-CoV-2. Simultanément, l'effet réduit de la neutralisation in vitro du CT-P59 est peu susceptible de compromettre le pouvoir thérapeutique in vivo contre le variant dans le système respiratoire, en particulier à une dose clinique.

« Nous sommes encouragés par les nouvelles données, qui réaffirment que le traitement CT-P59 de Celltrion pourrait être efficace contre le variant sud-africain et les mutations du variant », a déclaré le Dr HoUng Kim, Ph.D., responsable de la division Médical et marketing chez Celltrion Healthcare. « Face à la diffusion rapide des variants de la COVID-19, un accès mondial à un traitement par anticorps efficace revêt une importance fondamentale pour réduire le taux de progression de la maladie vers des formes graves de la COVID-19, aider les patients externes à éviter une hospitalisation et alléger la charge sur le système de soins de santé. Nous avons commencé le développement d'un cocktail d'anticorps neutralisants avec le CT-P59 contre les nouvelles souches émergentes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et continuerons d'étudier les anticorps neutralisants et les autres réponses pour protéger contre les souches et les variants émergents actuels du SARS-CoV-2. »

Actuellement mené dans 13 pays, dont les États-Unis, l'Espagne et la Roumanie, l'essai clinique mondial de Phase III de Celltrion, qui a récemment terminé le recrutement de 1 300 patients, vise à mieux évaluer l'efficacité et l'innocuité du CT-P59.

- FIN -

Notes aux rédacteurs :

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare a pour mission de fournir des médicaments innovants à des prix abordables afin de faciliter l'accès des patients à des thérapies innovantes. Ses produits sont fabriqués dans des laboratoires de culture de cellules de mammifères à la pointe de la technologie, conçus et réalisés pour satisfaire aux directives de la FDA américaine et de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare s'efforce de proposer des solutions économiques et de haute qualité par l'intermédiaire d'un vaste réseau mondial couvrant plus de 110 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.celltrionhealthcare.com/en-us.

À propos du regdanvimab (CT-P59)

Le CT-P59 a été identifié comme potentiel traitement de la COVID-19 suite au criblage d'anticorps candidats et à la sélection de ceux qui ont montré la plus haute efficacité pour neutraliser le virus SARS-CoV-2. Les études précliniques in vitro et in vivo ont montré que le CT-P59 se lie fortement au DFR du SARS-CoV-2 et neutralise fortement le type sauvage et les variants mutants préoccupants, dont le variant britannique (B.1.17). Dans les modèles in vivo, le CT-P59 a permis une réduction importante de la charge virale du SARS-CoV-2 et de l'inflammation dans les poumons. Les résultats de l'essai clinique mondial de Phase I du CT-P59 ont démontré une innocuité, une tolérabilité, un effet antiviral et un profil d'efficacité prometteurs chez les patients présentant des symptômes légers de la COVID-19.1 Celltrion a également démarré récemment le développement d'un cocktail d'anticorps neutralisants avec le CT-P59 contre les nouveaux variants émergents du SARS-CoV-2.

Références

1 Données au dossier de Celltrion

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 mai 2021 à 02:10 et diffusé par :