Absen a organisé un webinaire mondial couronné de succès sur les solutions pour les studios virtuels





SHENZHEN, Chine, 30 avril 2021 /CNW/ - Absen a tenu jeudi un webinaire mondial durant lequel l'entreprise a présenté ses solutions pour les studios virtuels. Le webinaire était présenté par Christian Czimny, d'Absen en Allemagne. Il était accompagné de Totti Chen, PDG de Digital Fun, de Wayne Romanowski, Production vidéo, 4 Wall Entertainment, de Rene Amador, fondateur et PDG d'AR Wall, et de Feifan Lu, spécialiste des produits chez Absen. Le groupe a discuté de la nouvelle technologie vers laquelle de nombreux professionnels de l'audiovisuel se sont tournés pour créer du contenu plus attrayant sur le plan visuel.

Un studio virtuel n'est rien d'autre que des « produits à DEL installés sur des caméras »

Nous avons assisté à un moment fort au début du webinaire, lorsque M. Romanowski a décrit les studios virtuels comme des « produits à DEL installés sur des caméras »; des propos qui ont été appuyés par Christian Czimny. La précision était nécessaire, car le caractère nouveau des studios virtuels soulève les craintes de nombreuses personnes. M. Romanowski, un expert chevronné de l'industrie qui a commencé à utiliser les produits à image DEL d'Absen dès 2005, a affirmé que cette nouvelle technologie n'a rien de mystérieux et qu'il n'y a pas lieu d'en avoir peur.

Trouver les bons professionnels permettant de rentabiliser les studios virtuels

Le webinaire a également été l'occasion de donner des suggestions sur la mise en oeuvre de plateformes virtuelles à image DEL pour la première fois. Selon M. Amador, il est essentiel d'avoir recours aux services d'une équipe professionnelle, d'un intégrateur ou d'une entreprise pour la mise en oeuvre de solutions pour les studios virtuels. « Le fait de pouvoir compter sur une personne qui comprend tout le processus et qui peut vous donner un coup de main, même si celle-ci se trouve à distance, est un élément essentiel en vue de rendre votre studio virtuel rentable. » Il est impératif que les professionnels de l'audiovisuel sachent comment mettre en oeuvre la technologie à image DEL dans leurs projets.

Capacité d'Absen à fournir des solutions de studio virtuel

Feifan Lu a présenté les produits et solutions de studio virtuel d'Absen, dont le PL2.5 Pro, l'AX1.5, le MR4.8 et le JP4.8. Toutes les solutions d'Absen sont dotées d'une cadence d'image très élevée et d'une vitesse de rafraîchissement qui contribuent à réduire les problèmes visuels et respectent les normes avancées de l'industrie. Chacun de ces produits est soigneusement sélectionné par les gestionnaires de produits d'Absen, qui croient fermement que les studios virtuels sont une voie d'avenir.

Le webinaire a été un succès dans l'ensemble, générant un total de 848 visionnements. Il s'agissait du premier épisode d'une série mondiale sur les solutions pour les studios virtuels d'Absen. Une table ronde intitulée « LED on Camera » suivra, le 19 mai 2021. D'autres activités sont également prévues. Les représentants d'Absen se réjouissent à l'idée d'avoir d'autres conversations avec des intégrateurs et des experts de l'industrie partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les studios virtuels, consultez le www.absen.com.

