Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020-2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Championnat international de karaté Québec Open





QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Championnat international de karaté Québec Open, qui aura lieu jusqu'au 2 mai. L'édition 2021, qui se déroule de façon virtuelle, invite les sportifs à une participation tout à fait originale.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 16 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement. Cette contribution est versée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Cette année, le Championnat international de karaté Québec Open invite les gens à former une grande communauté virtuelle de passionnés qui, par le biais d'une vidéo, pourront démontrer leurs habiletés. En cette période particulière, je salue cette formule créée par les organisateurs afin de mettre au défi les karatékas de tous les niveaux, en toute sécurité. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer cet événement d'envergure, qui contribue à la renommée du Québec comme destination sportive. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Malgré le contexte particulier dans lequel nous vivons depuis plus d'un an, les organisateurs du Championnat international de karaté Québec Open ont su se réinventer afin de plaire aux nombreux amateurs de cette discipline sportive. Votre gouvernement, pour qui la promotion de saines habitudes de vie est importante, tenait à soutenir ce grand rassemblement virtuel. Nos citoyens de la Capitale-Nationale savent faire preuve d'originalité, et je tiens à féliciter l'équipe qui a organisé cet événement! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le programme vise également :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;



à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 17:01 et diffusé par :