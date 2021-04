UL Canada nommée au palmarès 2021 des meilleurs lieux de travail pour les femmes





TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - UL, le leader mondial de la science de la sécurité, a annoncé que UL Canada a été inscrite sur la liste de 2021 des meilleurs lieux de travail pour les femmes (Best Workplacestm for Women) par le Great Place to Work® Institute Canada, une autorité mondiale en matière de cultures hautement fiables et performantes sur le lieu de travail.

Selon Nancy Fonseca, vice-présidente senior de Great Place to Work Canada, les femmes représentent près de 50 % de la main-d'oeuvre canadienne. « La création d'excellents environnements de travail pour les femmes n'est ni politique ni à la mode, et ce n'est pas juste un « problème de femmes ». C'est un enjeu commercial. Nos recherches montrent que, lorsque les femmes s'épanouissent sur leur lieu de travail, leurs collègues masculins sont également plus susceptibles de s'épanouir. Et la confiance semble être le facteur isolant », a indiqué Nancy Fonseca.

Le palmarès des meilleurs lieux de travail est fondé sur les rétroactions d'employés de centaines d'entreprises interrogés par Great Place to Work. Ces données présentent un intervalle de confiance de 90 % et la marge d'erreur est de plus ou moins 5 %. Pour être admissible au palmarès, une entreprise doit avoir obtenu la certification Great Place to Work-Certifiedtm au cours de la dernière année. Le siège de l'entreprise doit être au Canada et la société doit employer au moins 15 femmes. De plus, au moins 90 % de ses employés doivent convenir que les membres du personnel sont traités de façon équitable, indépendamment de leur sexe. Great Place to Work a déterminé ce qu'il y avait de mieux en fonction de l'indice de confiance global des employées.

Le personnel féminin d'UL Canada, notamment les scientifiques, les techniciennes de laboratoire, les ingénieures, le personnel de l'entreprise, les inspectrices sur le terrain, les gestionnaires et les dirigeantes, a donné une bonne note à la culture d'UL en matière de diversité et d'inclusion dans le sondage sur l'indice de confiance (ou sondage Trust Index), faisant de UL Canada un environnement de travail de premier plan pour les femmes.

Haya Soghrati, leader en ingénierie d'UL à Toronto, estime cette reconnaissance parfaitement justifiée. Elle fournit des services d'essai et d'inspection pour l'industrie de la construction et de l'enveloppe de bâtiment. Collaboratrice d'UL Canada depuis deux ans, elle estime que l'entreprise offre d'excellentes possibilités aux femmes dans une industrie fondée sur les sciences et l'ingénierie. « UL offre aux femmes le soutien et l'encadrement qui nous permettent d'évoluer et de réussir. Dans mon cas, j'ai eu l'occasion de faire partie d'une équipe novatrice, d'utiliser mon expérience pour contribuer au développement et à la croissance d'une nouvelle unité commerciale, et de contribuer en tant que leader d'opinion à l'industrie du bâtiment et de la construction », a déclaré Haya Soghrati.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance extraordinaire alors que nous continuons de chercher à atteindre la parité hommes-femmes et à créer un environnement équitable pour nos collègues femmes au sein d'UL, a déclaré Joe Hosey, vice-président et directeur général d'UL Canada. « Cette reconnaissance contribue également à donner un élan à nos engagements récents en matière de diversité, d'équité et d'inclusion afin d'améliorer la représentation féminine au sein de la direction et dans l'ensemble d'UL d'ici 2025. »

