BMO Gestion privée de placements inc. annonce une fusion projetée de fonds





MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW/ - BMO Gestion privée de placements inc., le gestionnaire du Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court terme (le « fonds cédant ») et du Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme (le « fonds maintenu ») (collectivement, les « portefeuilles »), a annoncé aujourd'hui la fusion projetée du fonds cédant dans le fonds maintenu (la « fusion projetée »).

La fusion projetée devrait prendre effet le ou vers le 9 juillet 2021, sous réserve de la réception de l'approbation réglementaire. Lors de la mise en oeuvre de la fusion projetée, BMO Gestion privée de placements changera le nom du fonds maintenu en Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court et moyen termes.

À titre de fournisseur de services de gestion de placements discrétionnaires, BMO Gestion privée de placements déposera auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières une demande de dispense de l'obligation d'obtenir l'approbation par les porteurs de parts de la fusion projetée et pour l'approbation réglementaire de la mise en oeuvre de la fusion projetée.

Le comité d'examen indépendant des portefeuilles a approuvé la fusion projetée après avoir déterminé que la fusion projetée, si elle était mise en oeuvre, permettrait d'obtenir un résultat juste et équitable pour les portefeuilles.

Les objectifs de la fusion projetée sont de rationaliser l'offre de produits de BMO Gestion privée de placements, de réaliser des économies d'échelle et de fournir des avantages de diversification aux porteurs de parts. À la réalisation de la fusion projetée, les porteurs de parts du fonds cédant recevront des parts du fonds maintenu de valeur égale avec report d'impôt. Le fonds cédant sera liquidé après la fusion projetée.

À propos de BMO Gestion privée

BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrant des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux.

