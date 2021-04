Avis aux médias - Conférence de presse concernant une annonce importante en matière d'infrastructures récréatives et sportives dans la région de Montréal





MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et députée d'Ottawa-Centre, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procéderont à une annonce concernant des infrastructures récréatives et sportives dans la région.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et député de Ville-Marie - Le Sud-Ouest - Île-des-Soeurs, de Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, et de M. Jocelyn Pauzé, conseiller associé aux sports et aux loisirs, aux services aux citoyens et à la gestion des chantiers à la Ville de Montréal.

Consignes pour participer à l'événement?

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire au préalable en précisant s'ils seront sur place ou s'ils participeront par l'intermédiaire de la plateforme Zoom, en écrivant à? relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 9 h, lundi matin (3 mai). Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Toutes les informations requises pour se connecter à la conférence de presse seront envoyées par courriel.

Un seul journaliste par média pourra participer à la conférence de presse.

Veuillez prendre note qu'un maximum de 12 journalistes pourront participer en présentiel.

Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) et deux photographes seront autorisés sur place. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

La conférence sera également diffusée sur la page Facebook Au Québec, on bouge!.

DATE : Le lundi 3 mai 2021



HEURE : 11 h

Arrivée des médias avant 10 h 45



LIEU : Auditorium

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

535, avenue Viger Est

Montréal (Québec) H2L 2P3

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

