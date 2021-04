Les résidents de Cambridge bénéficieront de l'amélioration d'infrastructures communautaires





CAMBRIDGE, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Bryan May, député de Cambridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Amy Fee, adjointe parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (Services à l'enfance et en autisme), et députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga, Mike Mann, maire adjoint de Cambridge, et Peter Sweeney, directeur général du YMCA de Three Rivers, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration de la bibliothèque d'Hespeler et du YMCA Chaplin Family à Cambridge.

Le gouvernement du Canada investit plus de 453 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 377 000 $. La Ville de Cambridge alloue plus de 31 000 $ au projet de la bibliothèque d'Hespeler, tandis que le YMCA de Three Rivers alloue plus de 271 000 $ au projet du YMCA Chaplin Family.

Le financement alloué à la bibliothèque d'Hespeler permettra de remettre à neuf un vieil ascenseur afin d'en améliorer la fiabilité et d'ajouter de nouvelles caractéristiques d'accessibilité. De plus, grâce à ces améliorations, l'ascenseur sera moins énergivore. Le projet de rénovation du YMCA Chaplin Family consiste à remplacer les systèmes de chauffage, de ventilation et d'éclairage, ainsi qu'à remplacer le stuc extérieur, afin de rendre l'installation plus écoénergétique et plus économique.

Une fois achevés, ces projets permettront d'améliorer la qualité et l'accessibilité des installations dans l'intérêt des résidents et des visiteurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les infrastructures communautaires sont essentielles pour offrir aux résidents des programmes inclusifs et dynamiques. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui pour la bibliothèque d'Hespeler et le YMCA Chaplin Family, les résidents auront accès à des lieux modernes et accessibles où se réunir et rester en bonne santé. »

Bryan May, député de Cambridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« La bibliothèque d'Hespeler et le YMCA Chaplin Family sont des destinations populaires pour les résidents de Cambridge. Aujourd'hui plus que jamais, nous savons que les investissements dans la santé et le bien-être sont d'une importance vitale, et ces projets contribueront grandement à améliorer la qualité et l'accessibilité de ces infrastructures pour les générations à venir. »

Amy Fee, adjointe parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (Services à l'enfance et en autisme), et députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les travaux d'amélioration visant à accroître la qualité et l'accessibilité de nos infrastructures communautaires font de notre région un meilleur endroit où les personnes et les familles peuvent s'installer. Je suis heureux que les gouvernements provincial et fédéral continuent de travailer avec des partenaires locaux comme la Ville de Cambridge et le YMCA de Three Rivers pour soutenir des projets importants comme ceux-ci dans la région de Waterloo. »

Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga

« Ce sont là d'importantes infrastructures publiques qui font véritablement de Cambridge une collectivité où il fait bon vivre, travailler et se divertir. L'accessibilité et la durabilité sont des priorités pour nous, et des investissements comme celui-ci soutiennent l'ensemble de nos efforts. Merci à nos partenaires gouvernementaux aux niveaux provincial et fédéral de reconnaître l'importance de ces centres communautaires et de les équiper pour que les générations futures puissent en profiter. »

Mike Mann, maire adjoint de Cambridge, au nom de Kathryn McGarry, mairesse de Cambridge

« Le Y est une composante essentielle de Cambridge depuis plus de 160 ans, et nous sommes reconnaissants du soutien alloué par les gouvernements fédéral et provincial, qui nous permet d'investir dans le Y Chaplin Family afin de continuer à offrir un espace sécuritaire et accueillant où les gens peuvent créer des liens et rester en bonne santé. »

Peter Sweeney, directeur général du YMCA de Three Rivers

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en . Au cours des dix prochaines années, le gouvernement de l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars en dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour soutenir le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres projets d'infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 15:45 et diffusé par :