Klas, leader de l'Edge Intelligence, dévoile le TRX D8, un matériel d'enregistrement de données pour le développement de véhicules autonomes





Le TRX D8 est une solution éprouvée sur le marché pour le stockage et le traitement des données à bord des véhicules, avec une architecture ouverte pour une sécurité et une flexibilité de conception maximales

DUBLIN, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Klas , un leader mondial en matière de solutions d'edge intelligence, a annoncé aujourd'hui une toute nouvelle pièce de matériel conçue spécialement pour la recherche et le développement de véhicules autonomes : le TRX D8. Le TRX D8 est un système de stockage et de calcul embarqué, un appareil robuste conçu spécifiquement pour enregistrer les quantités massives de données accumulées lors des essais de conduite des véhicules autonomes. Il est essentiel que les développeurs puissent mieux évaluer et affiner les algorithmes tout au long du processus de R&D afin de pouvoir commercialiser des véhicules autonomes qui fonctionnent en toute sécurité dans tous les environnements.

« La confiance des consommateurs dans les voitures à conduite autonome est directement liée à la performance des algorithmes qui font fonctionner ces véhicules. Les gens ont besoin de croire que ces voitures fonctionneront en toute sécurité, c'est pourquoi il est si important de tester ces algorithmes dans diverses conditions », a déclaré John Gallagher, PDG de Klas. « Nous savons comment construire des appareils robustes qui peuvent être déployés n'importe où, et nous comprenons également la nécessité de combiner le stockage et le calcul pour rationaliser un processus de développement. C'est pourquoi nous avons construit le TRX D8 avec des capacités de stockage de pointe intégrées à la puissance de calcul embarquée afin que les développeurs puissent structurer et catégoriser les données au fur et à mesure qu'ils les collectent et exécuter certains tests localement, ce qui accélère le développement des algorithmes tout en réduisant les coûts. »

La riche expérience de Klas dans le développement de solutions d'edge computing pour les applications gouvernementales et ferroviaires a été la clé de son succès dans la construction du TRX D8, qui est déjà sur le marché avec un grand équipementier automobile et bénéficie d'une conception robuste et compacte éprouvée pour fonctionner dans des environnements extrêmes. Le nouveau TRX D8 collecte des données à partir d'Ethernet et de réseaux local de commandes (Controller Area Networks, CAN) embarqués et peut contenir jusqu'à 240 To de stockage dans une cassette facile à retirer.

L'élément de calcul du TRX D8 fonctionne avec le système d'exploitation de Klas, KlasOS Keel, qui a fait ses preuves. Keel est spécialement conçu pour les sites périphériques où la sécurité et la fiabilité sont essentielles. Il est doté d'un hyperviseur intégré qui offre une certaine souplesse aux équipementiers, qui peuvent ainsi exécuter leurs propres logiciels et avoir un contrôle total sur leurs données.

« Quiconque a travaillé dans le développement de produits sait à quel point une architecture logicielle ouverte est précieuse en termes de réduction des risques et de flexibilité de conception. C'est pourquoi nous privilégions cette approche pour toutes nos solutions, y compris le TRX D8 », a déclaré Frank Murray, directeur de la technologie chez Klas. « Cela permet à nos clients de travailler avec leurs fournisseurs préférés et de construire des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins précis, tout en abordant simultanément les risques de sécurité associés à un système d'exploitation complet. »

Les caractéristiques du TRX D8 comprennent :

CPU Intel® Xeon® D pour une acquisition rapide des données

Options pour 8, 12 ou 16 cores



Jusqu'à 96 Go de RAM

Collecte et transfert faciles des données grâce à une cassette amovible à 8 lecteurs

Jusqu'à 240 To de stockage embarqué



Support SATA/SAS, chacun avec respectivement 12 Go/s ou 6 Go/s

Une faible consommation d'énergie adaptée aux batteries automobiles

Adaptateur d'alimentation pour véhicule pour un fonctionnement en 10-36 V CD

Cryptage localisé du disque pour une sécurité maximale des données

Architecture modulaire pour une itération et des mises à niveau faciles

La couche de virtualisation permet le nettoyage et l'organisation des données à bord du véhicule

Pour une liste complète des spécifications des produits, consultez le site : https://www.klasgroup.com/products/trx-d8/

La nature robuste du TRX D8 garantit une fiabilité à long terme, un avantage essentiel en raison des coûts élevés de construction des bancs d'essai, et permet également de réaliser des essais dans des environnements extrêmes. Le D8 est également agnostique en termes de plate-forme, et s'intègre facilement aux plates-formes de test de R&D de plusieurs fournisseurs ou de combinaisons de fournisseurs servant le marché VA en développement. En outre, le TRX D8 maximise le temps que les véhicules d'essai peuvent rester sur la route tout en offrant un transfert de données rapide pour accélérer le développement d'algorithmes et, en fin de compte, permettre aux équipementiers de commercialiser plus rapidement des véhicules entièrement autopilotés.

Pour plus d'informations sur Klas et ses solutions d'edge intelligence, veuillez consulter le site www.klasgroup.com .

À propos de Klas

Klas est une société d'ingénierie et de conception qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le développement de solutions de communication innovantes pour la périphérie des réseaux. La société est spécialisée dans l'intégration des capacités de mise en réseau des entreprises des leaders mondiaux de l'informatique avec des plates-formes matérielles et logicielles spécialement conçues pour répondre aux demandes du marché et aux exigences environnementales les plus strictes. Klas collabore avec des partenaires stratégiques, dont Cisco, Dell et Microsoft, pour soutenir les déploiements en périphérie dans les secteurs de l'administration, des transports et de l'automobile. Pour plus d'informations, visitez le site www.klasgroup.com .

Contact média :

Michelle O'Rourke

RP Clarity pour Klas

klas@clarity.pr

