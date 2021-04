Avis aux média - La ministre Schulte fournira une mise à jour concernant l'aide apportée aux aînés pendant la pandémie de COVID-19, ainsi qu'un résumé du Budget 2021

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant la relance...

Le budget de 2021 du gouvernement du Canada prévoit des mesures importantes pour finir la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique vigoureuse pour tous les Canadiens. Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement...