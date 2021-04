Participation citoyenne - La Caravane de la démocratie se déplace dans l'arrondissement de Saint-Léonard





MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Suzie Miron, présidente du conseil municipal de Montréal et Émilie Thuillier, membre du comité exécutif responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine, sont heureuses de présenter un bilan de l'édition 2021 de la Caravane de la démocratie qui a eu lieu dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

La Caravane de la démocratie est une initiative du Bureau de la présidence du conseil de la Ville de Montréal. Elle s'inscrit dans son mandat qui consiste à renforcer la confiance et la participation active à la vie publique des citoyennes et des citoyens. Cette activité non partisane permet aux Montréalaises et aux Montréalais éloignés des enjeux municipaux de découvrir le fonctionnement de leur ville et les différentes opportunités de participation citoyenne. Ainsi, la délégation de la Ville va à la rencontre de la population pour échanger de façon informelle et conviviale.

La 7e édition de la Caravane de la démocratie s'est tenue de façon virtuelle le 29 avril dernier dans l'arrondissement de Saint-Léonard pour rencontrer ses citoyennes et citoyens issus d'une grande diversité culturelle. L'activité, à laquelle une quarantaine de personnes ont participé, était organisée en collaboration avec l'organisme sans but lucratif Concertation Saint-Léonard, dont la mission est de rassembler des citoyens, des groupes et des organismes qui désirent travailler à l'amélioration du mieux-être de la collectivité léonardoise.

La rencontre a compté sur la participation de membres du conseil d'arrondissement: Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard et vice-président du conseil municipal de Montréal, et Dominic Perri, Mario Battista et Lili-Anne Tremblay, élu-e-s responsables des commissions permanentes de l'arrondissement et du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Saint-Léonard. L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) était également représenté par son secrétaire général, Luc Doray.

« Les objectifs de la Caravane de la démocratie rejoignent l'ensemble de la population et favorisent le dialogue direct entre les personnes qui participent et celles qui représentent la Ville de Montréal. Ces échanges permettent d'identifier les occasions de participation publique pour influencer la Ville, que ce soit au conseil municipal, lors des travaux des commissions du conseil, auprès des conseils d'arrondissement et des nombreuses instances de consultation publique, comme les conseils consultatifs et l'OCPM. Puisque la Caravane n'a pas eu lieu l'an dernier en raison de la pandémie, nous avons jugé qu'il était important de tenir cette année la rencontre de façon virtuelle pour poursuivre nos activités. La Caravane remplit ainsi sa mission de rapprocher l'hôtel de ville et les institutions publiques des Montréalaises et Montréalais, ainsi que de faire connaître davantage le rôle des élus municipaux auprès des gens », a déclaré Suzie Miron.

« En tant qu'élue responsable de la démocratie, j'encourage les gens à s'impliquer dans la vie démocratique et à saisir les opportunités de participation citoyenne qui leur sont offertes. Les discussions que nous avons eues permettent de démystifier les services offerts par la Ville, de comprendre où s'adresser pour formuler une demande, de s'exprimer et de découvrir les multiples façons de participer à la prise de décision de la Ville », a ajouté Émilie Thuillier.

« Mes collègues du conseil d'arrondissement et moi, tout comme les citoyens et les partenaires communautaires de Saint-Léonard qui ont participé à cet événement de la Caravane de la démocratie, ont trouvé l'expérience bien intéressante. À Saint-Léonard, nos citoyens ont déjà plusieurs moyens pour s'exprimer, poser des questions et donner leur opinion, notamment par le 311, les boîtes courriels du BAM et des élus, la période des questions du public au conseil d'arrondissement, des pétitions et diverses consultations publiques sur des dossiers ou des sujets en particulier. Nous avons très hâte aussi de pouvoir reprendre, après la pandémie, les rencontres du samedi matin qui permettent aux citoyens de venir rencontrer un élu sans rendez-vous à la mairie d'arrondissement. C'est une tradition que nous avons à Saint-Léonard depuis une trentaine d'années et que nous entendons bien perpétuer », a fait valoir pour sa part Michel Bissonnet.

Pour plus d'informations sur la Caravane de la démocratie, veuillez consulter le site Internet : ville.montreal.qc.ca/hoteldeville/caravane.

