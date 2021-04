La stratégie d'innovation axée sur la qualité de Food Union génère comme résultats, pour l'été 2021, 124 produits uniques





Food Union - le groupe international de production et distribution de glaces et de produits laitiers - continue d'innover et de ravir les consommateurs avec le lancement de ses nouveautés estivales 2021. Food Union a investi dans le développement de 124 produits uniques sur les marchés mondiaux qu'elle dessert, dont ses marchés clés que sont la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Norvège, le Danemark, la Roumanie, la Biélorussie et la Russie.

Parce qu'elles s'inspirent des goûts du marché local, et utilisent de manière étonnante des couleurs et textures alléchantes et des avantages fonctionnels, ces offres d'audacieuses saveurs sensorielles vont bientôt ravir les clients qui apprécieront les combinaisons uniques et les complexités culinaires concoctées pour eux pendant des mois par l'équipe innovante de Food Union dans son centre d'innovation de Riga, en Lettonie.

« Notre équipe de développement produits a atteint de nouveaux sommets sensoriels en 2021 et son approche dédiée consistant à titiller les palais et à s'imposer sur les étagères nous permet de garder notre place de choix dans l'esprit des consommateurs et des clients », déclare Normunds Sta??vi?s, PDG de Food Union, Europe. « Chaque produit subit un processus rigoureux de R&D qui garantit la fusion parfaite de l'attrait visuel, des saveurs et de la valeur nutritionnelle dans un produit de qualité. »

« En tant que leaders de la production de glaces et produits laitiers, nous nous efforçons non seulement de séduire les consommateurs, mais également de fournir la plus haute qualité en termes de logistique rationalisée et durable, tout en promouvant les tendances santé actuelles et notre cote de popularité », conclut N. Sta??vi?s.

Les nouveautés 2021 sont ancrées dans les tendances qui façonnent le secteur :

Des alternatives saines pour une vie plus saine. Les consommateurs sont plus soucieux de leur santé que jamais, avec une hausse du mode de vie flexitarien et du véganisme. Les consommateurs recherchent activement des produits qui répondent à leur besoin d'un style de vie plus sain et, à ce titre, Food Union a investi dans de nombreux produits qui correspondent à cette démographie croissante : en créant des favoris de confiance qui offrent les mêmes saveurs de qualité et les mêmes bienfaits que les glaces traditionnelles, mais qui respectent maintenant des régimes hypocaloriques, nutritionnels et végétaliens. Underground Crème glacée faible en calories dans une gamme de saveurs, dont le gâteau au citron, le cassis et la réglisse, disponible au Danemark Suplette Crème glacée faible en calories dans une variété de saveurs classiques : vanille, cacao et baies des bois dans des pots pratiques de 200 ml et 500 ml, disponible en Roumanie Premier Is Crème glacée végétalienne en 6 saveurs différentes et pots pratiques, disponible au Danemark Nu Smoothie Smoothie sur bâtonnet à saveur de fraise, banane et pomme, disponible en Norvège Premia Sorbet à la fraise sur bâtonnet, disponible en Estonie Premia Sorbet à la framboise sur bâtonnet, disponible en Lituanie Jättis Sorbet à la mangue sur bâtonnet, disponible en Biélorussie

Les produits visuellement instagrammables garantissent une plus longue durée numérique dans la « vie sociale » des consommateurs . Alors que les consommateurs passent plus de temps à la maison et interagissent numériquement avec les autres via des plateformes de médias sociaux comme Instagram et TikTok, il est important de créer des produits photogéniques dont les formes et saveurs audacieuses sont mises en valeur, car leur re-partage confère à la marque un effet de halo ! Les nouveautés estivales de Food Union suscitent l'intérêt avec le lancement d'une gamme arc-en-ciel de gaufrettes colorées. Ces dernières succèdent au cône de gaufrette noir de la saison dernière, devenu l'un des nouveaux produits emblématiques à suivre de près. Les formes et formats offrent une diversité allant d'une glace carrée à une crème glacée en forme de beignet, en passant par l'amour du hockey en Lettonie où le produit phare est une glace en forme de rondelle de hockey. POLS Glace à la vanille en forme de beignet avec glaçage au chocolat et paillettes, disponible en Lettonie, en Lituanie et en Estonie Väike Tom Glace à la vanille de forme carrée avec glaçage, en Estonie POLS Glace en forme de rondelle de hockey pour célébrer le prochain championnat du monde de hockey sur glace, disponible en Lettonie, en Lituanie et en Estonie POLS Glace aux prunes et glace aux canneberges et aux myrtilles dans des coupes gaufrées violettes et roses respectivement, disponible en Lettonie FULG DE NEA Crème glacée enveloppée dans une gaufre noire qui rehausse le voyage visuel aux côtés de sa délicieuse saveur de glace au chocolat ou à la vanille, disponible en Roumanie

Fusions de saveurs avec une touche ludique qui évoque de passionnants moments de plaisir. Les audacieuses combinaisons de saveurs continuent de repousser les limites du goût et du visuel en fusionnant deux collations avec de la crème glacée pour savourer divers moments. La nouvelle glace Pols Caramel dans un glaçage au caramel avec pop-corn, tire parti de la frénésie Netflix et de la série à succès du moment. Pour titiller les palais lors de chaque collation : une crème glacée qui réunit l'enrobage de chocolat sucré avec une pincée de savoureuses chips salées ! POLS Crème glacée au chocolat avec chips de pommes de terre salées, disponible en Lettonie et en Lituanie POLS Glace au caramel avec pop-corn dans un glaçage au caramel, disponible en Lettonie Premier Is Sucette glacée Smooth Is Lemonade saveur fraise et tutti frutti, disponible au Danemark Premier Is Barre de crème glacée à la vanille Nanoks Knap-Is avec morceaux de chocolat enrobés de sucre et recouverts de chocolat au lait, disponible au Danemark Premier Is Glace à la réglisse avec sauce à la réglisse salée, disponible au Danemark Vaäike Tom Tiigrijäätis Bâtonnet de glace à la vanille avec enrobage juteux orange et framboise, disponible en Estonie

Grâce aux concepts de mixologie, la barre accède au congélateur. Food Union utilise le pouvoir de la mixologie pour créer de nouvelles sensations gustatives qui font accéder la barre au congélateur avec des saveurs inspirées de la confiserie et des boissons, comme sa version d'un Orange Spritz et d'une Piña Colada. EKSELENCE Caramel Piña Colada - Glace à la noix de coco et à l'ananas avec sauce au caramel, disponible en Lettonie EKSELENCE Glace Orange Spritz dans un glaçage au chocolat blanc, disponible en Lettonie DOBBEL Glace aux guimauves et beurre de cacahuète sur bâtonnet, disponible en Norvège et en Lettonie DOBBEL Glace au chocolat avec morceaux de brownies, avec biscuits, disponible en Norvège EKSELENCE Nouvelle gamme de sorbets associée à une glace crémeuse pour offrir une alternative plus légère. Disponible dans une gamme de cornets et de pots, avec une nouveauté spéciale en 2021 : sorbet à l'abricot mélangé à de la glace à la rhubarbe, disponible en Lettonie

Crèmes et yaourts véritables de qualité fermière : une qualité éprouvée, des matières premières au produit final . Cette année, Food Union mise sur l'utilisation de crèmes et yaourts véritables, d'origine locale, en particulier au Danemark, où 15 % de crème en plus ont été ajoutés aux produits en gage de qualité. Premier Is Large gamme de glaces en bâtonnets et en bacs avec 15 % de crème en plus qu'auparavant, disponible au Danemark SAKHARNAYA TRUBOCHKA Glace mangue et fruit de la passion à base de yaourt (70 %) dans un cornet avec un glaçage au yaourt, disponible en Russie BALTIJSKOE Gamme de crème glacée à la crème véritable en formats bâtonnets et gaufrettes, disponible en Russie TIO Glace à la pastèque et au melon dans une gaufrette et glace aux baies sauvages et à la pastèque avec crème véritable d'origine lettonienne, disponible en Lettonie

. Cette année, Food Union mise sur l'utilisation de crèmes et yaourts véritables, d'origine locale, en particulier au Danemark, où 15 % de crème en plus ont été ajoutés aux produits en gage de qualité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

