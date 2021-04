Soutenue par Dragonfly Capital et Electric Capital, Hashflow annonce une ronde de financement de démarrage de 3,2 millions de dollars américains pour la mise en relation de teneurs de marché professionnels avec des négociateurs du secteur de la finance décentralisée





SANTA MONICA, Californie, 30 avril 2021 /CNW/ - Hashflow, une plateforme d'échange décentralisée mettant en relation des négociateurs du secteur de la finance décentralisée (DeFi) avec de grands teneurs de marché de cryptomonnaies, vient de conclure une ronde de financement de démarrage de 3,2 millions de dollars américains auprès de grandes sociétés de capital de risque et d'investisseurs providentiels. Menée par Dragonfly Capital et Electric Capital, cette ronde de financement a pu compter sur la participation de différentes entreprises comme IDEO Ventures, Alameda Research, Metastable, Galaxy Digital et Unanimous Capital, ainsi que d'investisseurs providentiels comme Balaji Srinivasan, Kain Warwick et Ryan Sean Adams.

L'année dernière, les plateformes d'échange décentralisées sur Ethereum ont connu une croissance rapide. En effet, rien qu'au premier trimestre de 2021, des opérations de négociation totalisant plus de 215 milliards de dollars américains ont été réalisées sur ces plateformes. Cette croissance peut être attribuée à la popularité des teneurs de marché automatisés (AMM), qui ont favorisé la croissance explosive de la finance décentralisée en offrant une expérience de négociation sur chaîne simple et ne nécessitant aucune autorisation.

Tirant parti des bases jetées par les AMM, Hashflow met les négociateurs du secteur de la finance décentralisée en relation avec de grands teneurs de marché spécialisés dans le domaine des cryptomonnaies. Grâce à Hashflow, les négociateurs peuvent recevoir le cours des titres directement auprès des teneurs de marché et émettre des opérations de négociation sur chaîne au moyen de portefeuilles Web3 reposant sur un système dit « trustless » (qui ne nécessite pas la confiance de l'autre partie). En remplaçant les courbes de liaison des AMM par des teneurs de marché professionnels, Hashflow offre aux négociateurs de meilleurs prix, zéro dérapages et des frais de gaz plus faibles que n'importe quelle plateforme d'échange décentralisée sur Ethereum.

Pour ce qui est des teneurs de marché, Hashflow leur donne accès au marché de la finance décentralisée en pleine expansion tout en leur fournissant le plein contrôle de leur inventaire et de leurs stratégies de tarification. Jusqu'à présent, les teneurs de marché devaient injecter des capitaux dans des réserves de liquidités publiques, utiliser des fonctions de tarification prédéfinies et payer d'importants frais de gaz pour modifier les stratégies sur chaîne. Grâce à Hashflow, les teneurs de marché peuvent recourir à des stratégies de tarification personnalisées et les intégrer sur chaîne au moyen de signatures numériques. Les teneurs de marché sont ainsi pleinement aux commandes de leur capital et ont la souplesse requise pour s'adapter aux conditions du marché en utilisant des stratégies utilisées depuis de nombreuses années sur les marchés centralisés.

Jon Kol, directeur de Galaxy Digital, une société de placement et de mise en marché de premier plan dans le domaine des cryptomonnaies, a déclaré : « Hashflow est le premier projet que nous soutenons qui permet aux teneurs de marché de transmettre efficacement le cours de titres aux négociateurs du secteur de la finance décentralisée. »

Hashflow a lancé son produit en test alpha cette semaine, où les teneurs de marché offrent le cours des titres aux négociateurs sur le réseau Ethereum principal. Dans les prochaines semaines, Hashflow prévoit intégrer d'autres teneurs de marché et ajouter des paires d'actifs très présentes dans les volumes d'opérations de négociation sur chaîne. D'ici la fin du deuxième trimestre, Hashflow sera accessible au grand public, lequel pourra faire des opérations de négociation sur chaîne avec les teneurs de marché.

Pour recevoir les mises à jour sur le produit en test alpha et le lancement public, visitez le site www.hashflow.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1500366/Hashflow.jpg

SOURCE Hashflow

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 13:15 et diffusé par :