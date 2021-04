Les débardeurs du port de Montréal en tête de la marche du 1er mai





MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ouvrira la marche du 1er mai, demain, à Montréal. Cette semaine, les droits des débardeurs en grève ont été brimés par l'adoption à la Chambre des communes d'une loi spéciale qui forcerait leur retour au travail. Les marcheurs vont se rassembler à 13 h au parc La Fontaine.

« Nous sommes heureux de marcher avec nos confrères et consoeurs en cette fête internationale des travailleuses et travailleurs malgré le fait que ce soit une journée bien triste pour les syndiqués au pays. Visiblement, on a beaucoup de chemin à faire vu que les droits des salarié.es peuvent être si facilement bafoués », a rappelé Michel Murray, conseiller syndical et porte-parole du Syndicat des débardeurs (SCFP 375).

Hier, le syndicat a annoncé qu'il allait contester la loi devant les tribunaux et qu'il avait déjà déposé une plainte à l'Organisation internationale du travail. Plusieurs syndicats au pays, et même certains à l'extérieur de nos frontières, ont dénoncé l'utilisation de ce genre de législation qui brime des droits fondamentaux, protégés par la Constitution.

« Le 1er mai est une journée de lutte et de manifestation du mouvement ouvrier dans plusieurs pays, et ce, depuis plus de 100 ans. Nous invitons la population à venir marcher avec nous demain », de conclure Michel Murray.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1545 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

