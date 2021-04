Le ministre Duclos fait valoir les investissements en appui à la croissance économique figurant dans le budget de 2021





OTTAWA, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec a rencontré des startups innovantes de la région de Québec qui ont bénéficié des services du Camp de Québec International et d'Entrepreneuriat Laval pour discuter des investissements en appui à la croissance économique figurant dans le document Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La récession causée par la COVID-19 constitue le repli économique le plus fort et le plus rapide depuis la Grande Dépression. Elle a touché de façon disproportionnée les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les femmes et les Canadiens racisés. En ce qui concerne les entreprises, il s'agit d'une récession à deux vitesses, certaines ont trouvé des façons de prospérer et de croître, tandis que d'autres, surtout les petites entreprises, luttent toujours pour leur survie.

Un plan de relance durable doit se pencher sur les défis et sur les possibilités à venir aux cours des années et des décennies à venir. Il doit être dirigé par une stratégie de croissance qui fait fond sur les avantages concurrentiels uniques de l'économie canadienne et assurer que le Canada est bien placé pour répondre aux demandes du prochain siècle.

Nous devons aussi « anticiper les déplacements de la rondelle », c'est-à-dire investir de façon stratégique dans les technologies émergentes. C'est là où se trouvent bon nombre des emplois de l'avenir. Afin de stimuler la croissance et de créer de bons emplois bien rémunérés, les innovateurs, les chercheurs et les entrepreneurs et les entreprises doivent être en mesure de traduire le leadership de calibre mondial du Canada en matière de recherche en produits et services novateurs pour les Canadiens et pour le monde entier.

Le budget de 2021 est un plan visant à offrir une passerelle aux Canadiens et aux entreprises canadiennes pendant la crise et à assurer une relance vigoureuse. Il s'agit d'un plan visant à stimuler la croissance économique, à assurer la participation des femmes dans la population active et à offrir à chaque enfant du Canada le meilleur départ qui soit dans la vie. Ce plan propose de prolonger les mesures de soutien aux entreprises et au revenu jusqu'à l'automne et de faire des investissements en vue de créer des emplois et d'aider les entreprises de l'ensemble de l'économie à revenir en force. Il appuiera près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi, y compris 215 000 possibilités pour les jeunes, apportera du soutien pour les entreprises dans les secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture, et accélérera les investissements et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Le budget de 2021 est un plan qui met le gouvernement sur la bonne voie pour respecter son engagement de créer un million d'emplois d'ici la fin de l'année.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« Le budget de 2021 est un investissement sans précédent visant à faire face aux blessures découlant de la récession causée par la COVID-19 ici à Québec et ailleurs au Canada. Il accorde la priorité aux gens, créé des emplois, renforce la classe moyenne, met les entreprises sur la voie d'une croissance durable, ce qui fait en sorte que l'avenir du Canada soit en bonne santé, ainsi que plus équitable, plus vert et plus prospère. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

Afin d'investir dans les emplois de demain, le budget de 2021 propose d'accorder :





un financement de 5 milliards de dollars sur sept ans (selon la comptabilité de caisse), à compter de 2021-2022, à l'accélérateur net zéro. En s'appuyant sur le soutien de l'accélérateur zéro net annoncé dans le plan climatique renforcé, ce financement permettrait au gouvernement de fournir jusqu'à 8 milliards en soutien aux projets qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays, et ce, dans tous les secteurs de l'économie canadienne;



un financement de 500 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 100 millions annuellement par la suite, afin d'élargir le Programme d'aide à la recherche industrielle pour soutenir jusqu'à 2 500 petites et moyennes entreprises novatrices supplémentaires;

un financement de 443,8 millions de dollars sur dix ans, à compter de 2021-2022, à l'appui de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle;



un financement de 360 millions de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022, afin de lancer une stratégie quantique nationale. La stratégie amplifiera les forces importantes du Canada dans la recherche quantique et élargira nos technologies, nos entreprises et nos talents prêts à évoluer dans l'univers quantique, en plus de renforcer le leadership mondial du Canada dans ce domaine. Ce financement permettra aussi la création d'un secrétariat au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique afin de coordonner ce travail;

un financement de 400 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, à l'appui d'une stratégie pancanadienne en matière de génomique. Ce financement fournirait 136,7 millions sur cinq ans, à compter de 2022-2023, afin de permettre à Génome Canada d'exécuter des programmes propres à sa mission pour lancer la nouvelle stratégie et pour compléter les programmes existants du gouvernement en matière de recherche et d'innovation en génomique.





qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Prolonger les mesures de soutien d'urgence afin de favoriser la transition des Canadiens et des entreprises du pays jusqu'à la relance, y compris :



Prolonger la Subvention salariale d'urgence du Canada , la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et la mesure de soutien en cas de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.

Prolonger le nombre de semaines admissibles au soutien au revenu important pour les Canadiens, comme la Prestation canadienne de la relance économique et la Prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants.







Appuyer les petites et moyennes entreprises dans le cadre de plusieurs programmes de transformation, comme :



Un nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies et leur fournira les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans la croissance des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.





À mesure que les Canadiens et les Canadiennes commencent à travailler à rebâtir en mieux ensemble, le gouvernement a un plan pour mettre sur pied des communautés plus prospères, plus inclusives, plus saines et plus dynamiques partout au Canada .





. Pour poursuivre les travaux en lien avec la prochaine étape du projet de train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec, le budget de 2021 propose de fournir un financement de 4,4 millions de dollars en 2021-2022 à Transports Canada et à VIA Rail Canada pour collaborer avec le bureau de projet conjoint afin de faire avancer la diligence raisonnable et de réduire les risques du projet.



En outre, le budget de 2021 propose de fournir un financement de 491,2 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, à VIA Rail Canada pour des investissements en matière d'infrastructure qui soutiendraient la réussite globale du projet de train à grande fréquence. Ces investissements contribueraient à réduire les goulets d'étranglement, à améliorer la fluidité et la connectivité, et permettraient à VIA Rail Canada d'amorcer une étape importante du projet de train à grande fréquence dans le corridor.

