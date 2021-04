Les résidents de trois collectivités du Labrador vont bénéficier d'investissements dans les infrastructures vertes et récréatives





CARTWRIGHT, NL, le 30 avril 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois et de favoriser la croissance économique, de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes face aux changements climatiques, et de construire des espaces publics plus inclusifs et plus équitables.

Les investissements stratégiques dans des infrastructures sûres et modernes dans les domaines de l'approvisionnement en eau et des loisirs jouent un rôle essentiel pour garantir aux habitants du Labrador l'accès à des services fiables afin de soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, députée du Labrador, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé un financement conjoint de plus de 1,5 million de dollars pour quatre projets visant à protéger la santé publique et l'environnement et à améliorer les infrastructures récréatives dans les collectivités du Labrador.

À Cartwright, la modernisation du réseau d'égouts régional permettra de raccorder 25 nouvelles résidences aux services de traitement des eaux usées, tandis que l'installation de 612 mètres de nouvelles canalisations d'égouts augmentera l'efficacité de la Ville en matière de traitement des eaux usées.

De plus, dans l'administration communautaire inuite de Hopedale, les améliorations structurelles et mécaniques de la station de pompage et du réservoir de rétention, ainsi que le remplacement de 40 mètres de conduites de service, permettront de moderniser l'installation de traitement des eaux usées de la communauté et d'accroître sa capacité à gérer les eaux usées. Un second projet consistera à remplacer et à remettre en état 800 mètres de conduites de distribution d'eau, d'enveloppes de protection et de supports structurels pour la conduite d'eau de surface, afin d'éviter que la conduite ne gèle en hiver et de permettre un meilleur accès à l'eau potable dans la communauté.

Dans l'administration communautaire inuite de Makkovik, l'installation de trois structures de jeu permettra à la collectivité de disposer d'un terrain de jeu entièrement équipé et d'infrastructures récréatives de qualité pour les jeunes de tous âges.

Le gouvernement du Canada investit plus de 619 000 $, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 758 000 $ pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La municipalité et les collectivités versent en tout plus de 365 000 $ pour leurs projets respectifs.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, pour stabiliser notre économie et pour soutenir les collectivités partout au Canada. Les cinq projets annoncés aujourd'hui contribueront à garantir que les résidents de ces collectivités prospères disposent de services et d'infrastructures de loisirs fiables pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada prévoit des investissements dans des milliers de projets, la création d'emplois dans tout le pays, et des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures vertes et récréatives favorisent des collectivités fortes, dynamiques et inclusives. Nous sommes fiers d'investir dans des infrastructures sûres et modernes dans les domaines de l'eau et des loisirs au Labrador. Ces investissements jouent un rôle clé pour garantir que les habitants du Labrador ont accès à des services fiables pour soutenir une collectivité saine. »

Yvonne Jones, députée du Labrador

« La création de collectivités heureuses et saines est une priorité de notre gouvernement. Nous travaillons avec le gouvernement fédéral et les collectivités pour veiller à ce que les résidents du Labrador aient un accès adéquat à l'eau, au traitement des eaux usées et aux infrastructures récréatives. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le gouvernement provincial a fait preuve d'un engagement résolu en vue de travailler avec les municipalités et les administrations communautaires pour soutenir des projets indispensables, et pour investir dans ces derniers. Avec le gouvernement fédéral et les collectivités, nous sommes fiers de financer des projets essentiels dans les domaines de l'eau, du traitement des eaux usées et des loisirs, afin de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens du Labrador. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation, des Affaires du Labrador, et députée provinciale de Cartwright - L'Anse au Clair

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . À Terre-Neuve-et- Labrador , le gouvernement du Canada a investi plus de 521 millions de dollars dans 675 projets d'infrastructure.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents des collectivités du Labrador vont bénéficier d'investissements dans les infrastructures vertes et récréatives

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir plusieurs projets d'infrastructure dans trois collectivités du Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 619 000 $ et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fournit plus de 758 000 $ pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Les municipalités versent en tout plus de 365 000 $ pour leurs projets respectifs.

Renseignements sur le projet :

Lieu Volet Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Municipalité de Cartwright VIV Remplacement du réseau d'égout - chemin Low Installation de 612 mètres de canalisations d'égouts sanitaires et de 150 mètres de conduites de service dans l'emprise du chemin Low. Le projet augmentera la capacité de la municipalité à gérer les eaux usées et permettra de raccorder 25 résidences aux services de traitement des eaux usées. 269 583 $ 336 979 $ 136 636 $ Administration communautaire inuite de Hopedale VIV Amélioration de la station de pompage de l'avenue Center Les améliorations apportées à la station de pompage comprennent des améliorations mécaniques, le remplacement des réservoirs de rétention et le remplacement de 40 mètres de conduites de service. Le projet fournira à la communauté une station de pompage des eaux usées entièrement fonctionnelle, augmentant ainsi la capacité de gestion des eaux usées. 105 193 $ 131 491 $ 53 316 $ Administration communautaire inuite de Hopedale VIV Amélioration de la canalisation d'eau principale Construction et remise en état d'une canalisation d'eau. Comprend le remplacement d'une section de 800 mètres de la conduite, le remplacement de l'enveloppe de protection ainsi que des supports structurels. Le projet garantira à la communauté un accès accru et fiable à l'eau potable. 181 366 $ 226 708 $ 91 924 $ Administration communautaire inuite de Makkovik VICCR Équipement récréatif à Makkovik Installation d'équipements et de structures récréatives destinés à différentes tranches d'âge afin de fournir aux résidents une aire de jeux communautaire entièrement équipée et d'améliorer la qualité des infrastructures de loisirs. 63 801 $ 63 782 $ 83 442 $

