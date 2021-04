5,73 millions de dollars pour donner accès à Internet haute vitesse à 1 023 foyers dans l'agglomération de La Tuque d'ici septembre 2022





QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement commun de 5,73 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 1 023 foyers de la région de la Mauricie auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Le projet, d'une valeur totale de 9,55 millions de dollars, sera mis en oeuvre par Xplornet.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse et député d'Orford, Gilles Bélanger, la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, ainsi que le vice-président pour le Québec d'Xplornet, Charles Beaudet, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

Agglomération de La Tuque : La Bostonnais La Tuque Lac-Édouard

Au cours des prochains mois, Xplornet procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au coeur du développement socioéconomique des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à l'achat en ligne et au télétravail.

« Comme dans d'autres régions du Québec, les gens de la Mauricie ont absolument besoin d'une connectivité fiable. La crise de la COVID-19 a révélé à quel point il est important de pouvoir accéder à des services numériques à large bande. En investissant dans ces projets de services Internet haute vitesse dans la région, nous aidons à combler le fossé numérique, à stimuler la croissance économique et à créer des emplois.?»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre objectif est ambitieux : nous nous sommes engagés à ce que toute la population du Québec ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Grâce à l'entente de partenariat avec Xplornet, il sera possible de mettre en place des infrastructures de qualité en Mauricie. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être un chef de file en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Avec la pandémie, Internet haute vitesse est devenu essentiel pour notre fonctionnement de tous les jours. Les investissements annoncés sont sans précédent et cela démontre à quel point le gouvernement du Québec fait de ce dossier une priorité. Des services fiables et performants sont un élément clé du développement économique et de la vitalité de notre région. »

- La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif

« Les investissements favoriseront la création d'emplois durables et le dynamisme économique, ce qui profitera à l'ensemble du Québec. Xplornet soutient la détermination des gouvernements du Canada et du Québec à brancher rapidement tous les foyers québécois et nous sommes très fiers de contribuer à cet important effort historique. Nous avons très hâte de commencer les travaux en Mauricie. »

- Le vice-président pour le Québec d'Xplornet, Charles Beaudet

L'Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec qui vise à assurer le branchement de 150 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes entreprises de télécommunications.

L'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit 99 %.

, soit 99 %. Pour atteindre l'objectif de connectivité de 100 % sur le territoire québécois soit branché d'ici l'automne 2022, il reste environ 36 000 foyers à brancher pour lesquels aucun projet n'est prévu. Ces foyers sont situés dans des endroits particulièrement difficiles d'accès et très peu peuplés. Des solutions technologiques sont actuellement à l'étude. La stratégie retenue pour desservir ces foyers d'ici septembre 2022 sera annoncée ultérieurement.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021 du gouvernement fédéral.

Xplornet Communications Inc., dont le siège social est situé à Woodstock , au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada . Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de services à large bande fixes et mobiles à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada , tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre optique, de sans fil fixe et de satellite qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à coeur.

