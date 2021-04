La mobilisation demande de l'écoute de la part de la nouvelle PDG





VALLEYFIELD, QC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Depuis des mois la mobilisation pour Sauver le Centre mère enfant du Suroit et les soins de santé de l'Hôpital du Suroit lance l'alerte que les gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Ouest prennent de mauvaises décisions, sans consultation, pour les employés, les patients et les familles de la région de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent.

Le PDG du CISSSMO, Yves Masse, est mis à la porte par le ministre de la Santé. Enfin ! C'est un premier pas vers un meilleur dialogue et une meilleure considération des préoccupations du milieu. Par contre, il faut d'autres actions que simplement changer de direction pour remédier au cancer qui ronge le CISSSMO depuis des années. La pénurie de main d'oeuvre persistera s'il n'y pas de changement de culture au sein de toute l'organisation et nous ne sommes toujours pas à l'abri de l'amputation de l'Hôpital Régional du Suroît.

Nous contestons toujours la gestion et les décisions quant à l'organisation des services, surtout pour les clientèles vulnérables qui ont besoin de services de proximité. La semaine dernière seulement, le conseil d'administration du CISSS de la Montérégie-Ouest fermait les yeux sur la gestion chaotique des services présente à tous ses niveaux en réitérant son appui à Monsieur Yves Masse. Le tout par de belles déclarations dans les journaux en plus! Comment pouvons-nous avoir confiance en nos représentants citoyens pour bien veiller sur nous ? Comment pouvons-nous avoir confiance en cette méga structure née de la réforme Barrette qui a pondu une région Montérégie-Ouest conçue comme une unité de vie qui ne correspond pas à la réalité des gens qui y vivent et où l'on doit centraliser les différentes spécialités hospitalières au détriment des besoins et des caractéristiques des populations desservies ?

C'est pourquoi nous demandons, de la bienveillance à la nouvelle PDG du CISSSMO, madame Lise Verreault. Nous souhaitons qu'elle se penche non seulement sur les problèmes de rétention de main d'oeuvre du CISSSMO, mais aussi sur l'accessibilité des services de santé, partout dans son territoire.

À cet effet, nous, les représentants de la mobilisation, demanderons aussi officiellement une rencontre avec Madame Verreault. Le Centre Intégré de Santé et Services sociaux de la Montérégie a toujours l'intention d'abolir le statut d'hôpital de Valleyfield comme hôpital offrant une variété de services de deuxième ligne pour la région de l'extrême sud-ouest du Québec. Il a l'intention de fermer à Valleyfield l'unité de naissance du Centre Mère-Enfant, la néonatalogie et la gynécologie, la pédiatrie, l'échographie transoesophagienne, la médecine nucléaire, la mammographie CRID, l'audiologie, l'ophtalmologie et l'opération de l'oeil pour transférer le tout au nouvel hôpital de Vaudreuil.

Edith Gariépy, porte-parole de la mobilisation énonce : « Nous voulons faire part, à la nouvelle direction, des impacts importants de la décision du CISSMO de fermer 10 services à l'Hôpital du Suroît. Cette perte de services aura un effet boule de neige sur d'autres services ou professionnels qui oeuvrent à l'hôpital ou en collaboration avec ce dernier, comme les anesthésistes ou les gynécologues par exemple. Cette décision mettra en péril l'accès aux services pour nos populations vulnérables, nuira à l'économie locale et augmentera les demandes de soutien auprès des municipalités et des groupes communautaires. »

Nous attendons encore une réponse du ministre de la Santé, Monsieur Christian Dubé et de nos députés Claire Isabelle et Claude Reid face à notre demande de révision de cette décision d'abolir des services à l'Hôpital du Suroît, à notre demande d'avoir une nouvelle réflexion transparente et inclusive de toutes les parties prenantes sur le plan clinique de l'Hôpital du Vaudreuil et des investissements massifs pour l'Hôpital du Suroît. Notre région a besoin de plus que du béton d'un nouvel hôpital pour assurer la rétention de la main d'oeuvre, nous avons besoin de toute une équipe de direction qui travaillent pour le bien-être de ses employés et de sa population la plus vulnérable, dans toutes les municipalités de la Montérégie-Ouest. Nous espérons que la nouvelle direction aura de meilleures oreilles que la précédente sur les besoins de la communauté et acceptera de nous rencontrer pour écouter nos préoccupations.

Cette orientation du CISSSMO de fermer 10 services à l'Hôpital du Suroît continu de soulever une exceptionnelle et immense marée de protestations de tous les secteurs de notre population. Des résolutions de pratiquement toutes nos villes et municipalités, des conseils de nos deux MRC, des syndicats, de l'UPA, de la Chambre de commerce et de l'industrie, des groupes communautaires, d'agriculteurs, de multiples associations, des dirigeants et propriétaires de commerces et d'industries, du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé, doublés d'une pétition de plus de 7 000 noms réclament tous la même chose : la préservation des services et de la mission généraliste de l'Hôpital du Suroît.

SOURCE CDC Beauharnois

30 avril 2021