Prix Prospère du CPQ et Bourses Ghislain Dufour : Souligner les talents en affaires et l'excellence académique





MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son assemblée générale annuelle (AGA), le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a remis les PRIX PROSPÈRE Entrepreneurs et PRIX PROSPÈRE Jeunes entrepreneurs à quelque 5 personnalités qui ont su se démarquer par leur ingéniosité et leur talent en entrepreneuriat.

Jean-Michel Vanier (les Fermes Lufa) et Sofia Sokoloff (Sokoloff lingerie) se voient attribuer les honneurs dans la catégorie Jeunes entrepreneurs. Ces prix sont remis depuis 2014 afin de reconnaître l'engagement, les réalisations et la créativité entrepreneuriaux des plus jeunes gens d'affaires.

Marie-Pier St-Hilaire (AFI Expertise), Dax Dasilva (Lightspeed) et Marc Parent (CAE) sont, quant à eux, les récipiendaires des prix Entrepreneurs. Ces prix honorent la contribution exceptionnelle de gens d'affaires au développement économique du Québec, et sont remis annuellement depuis 1986.

Une première édition sous l'appellation PRIX PROSPÈRE

Ces prix distinctifs décernés par le CPQ, bien connu du milieu des affaires, ont par ailleurs acquis cette année l'appellation PRIX PROSPÈRE, pour marquer la contribution au développement du Québec, ainsi qu'une forme nouvelle, par un trophée mettant en valeur une source naturelle de fierté au Québec, l'aluminium.

« Le CPQ est fier de reconnaître à la fois les étoiles montantes de l'entrepreneuriat ainsi que des figures reconnues dans leur domaine d'activités pour leur savoir-faire et leur bagage d'expérience. Dans un milieu hautement compétitif, ceux et celles qui se démarquent doivent être salués. Les récipiendaires sont de véritables modèles à suivre. J'espère qu'ils inspireront la relève à se lancer en affaires », se réjouit Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Les Bourses Ghislain Dufour

En collaboration avec la Fondation CRHA, les Bourses Ghislain Dufour récompensent chaque année l'excellence académique d'étudiants à la maîtrise en relations industrielles. Les lauréats choisis par le jury de sélection sont Roxanne Cinq-Mars (valeur de 1 000$), Samuel Dinel (valeur de 1 500$) et Marie-Eve Rioux-Massie (valeur de 2 500$). Les Bourses tirent leur nom de celui qui a joué un rôle clé au CPQ à titre de président pendant 27 ans.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

