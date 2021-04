project44 étend sa couverture de réseau en Chine pour une visibilité des transports en temps réel





project44, le leader mondial de la visibilité avancée pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques, étend ses services de suivi des expéditions en temps réel en Chine - offrant aux clients la même visibilité du transport que celle qu'il offre sur les marchés matures comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Cette expansion permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources sur la visibilité en Asie et de concrétiser sa vision d'une visibilité globale de bout en bout pour tous les modes de transport.

Alors que les événements logistiques en Asie continuent d'envoyer des ondes de choc sur les marchés occidentaux, l'opacité des marchés du transport routier en Asie est apparue comme un maillon faible des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant que la reprise économique s'accélère, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont sous pression pour améliorer leur agilité, leur prévisibilité et leur efficacité.

Au même moment, les marchés asiatiques du transport routier de marchandises se modernisent à mesure que les vieux camions sont mis hors service. La Chine continue notamment à encourager la mise au rebut des vieux camions. Les camions plus récents sont équipés de dispositifs d'enregistrement électronique, ouvrant la voie à la connexion de ces camions (avec les dispositions nécessaires en matière de confidentialité des données) aux réseaux de la chaîne d'approvisionnement. Ces développements permettent à project44 de fournir les données nécessaires pour traduire les indicateurs importants pour la résilience de la Supply Chain.

Soutien aux entreprises

La décision de project44 d'accroître sa visibilité en Chine a recueilli un large soutien de la part du secteur :

"Au cours de l'année écoulée, Gartner a constaté une augmentation spectaculaire de l'intérêt pour la visibilité en temps réel des transports (RTTV) en Asie-Pacifique", a déclaré Bart A. De Muynck, vice-président de la recherche, technologie des transports chez Gartner. "La taille même de la région Asie-Pacifique, combinée aux diverses cultures qui la traversent, crée des défis uniques pour le transport. Les organisations qui opèrent des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes favorisent souvent des solutions de visibilité qui peuvent être mises en oeuvre et utilisées dans le monde entier. project44 est reconnu comme un parmi les leaders selon Gartner pour sa forte présence en Amérique du Nord et en Europe. Les chargeurs qui opèrent en Asie bénéficieront de la couverture étendue de project44 en Chine."

"Construire une chaîne d'approvisionnement mondiale plus prévisible afin d'augmenter les délais de livraison et la satisfaction des clients est un élément clé de la stratégie commerciale de Lenovo", a déclaré Renée Ure, directrice de l'exploitation du groupe Lenovo Infrastructure Solutions. "Il est essentiel de comprendre quand les matériaux arrivent de nos fournisseurs à nos usines et cela à travers le monde. L'expansion de project44 dans la région Asie-Pacifique nous donnera davantage de visibilité dans notre chaîne d'approvisionnement mondiale pour nous aider à tenir nos promesses envers nos clients."

"CNHi est une entreprise mondiale présente dans 180 pays. L'état récent du transport mondial s'est révélé être un défi, en partie parce qu'il est difficile de gérer nos chaînes d'approvisionnement étendues sur de nombreux pays lorsque les perturbations sont importantes et que la visibilité est si fragmentée ", a déclaré Dror Noach, vice-président de la logistique mondiale de CNH Industrial. "Obtenir une meilleure visibilité des flux domestiques et entrants vers nos usines de fabrication asiatiques, en particulier la Chine, pourrait être bénéfique pour nous. Nous sommes convaincus que les efforts de project44 pour étendre sa couverture dans cette région peuvent nous aider à améliorer les délais d'approvisionnement et accroître notre efficacité."

Couverture réseau mondiale élargie

Le réseau de project44, le meilleur de sa catégorie, relie déjà les transporteurs routiers sur tous les continents et presque tout le fret maritime conteneurisé, mais obtenir une visibilité sur le marché du transport routier en Asie reste un défi pour les expéditeurs. Sa concentration accrue sur les marchés asiatiques permet à project44 d'augmenter la saturation en dehors des marchés de transport matures et dans les réseaux de transport terrestre d'Asie.

"Chez project44, nous voulons être là où nos clients ont besoin de nous, ce qui signifie être connecté aux transporteurs du monde entier. Pour la première fois, les expéditeurs peuvent avoir une véritable vue globale de leur réseau de chaîne d'approvisionnement sur une seule plate-forme", a déclaré Jett McCandless, PDG et fondateur de project44. "Avec notre expansion en Asie-Pacifique, nous prenons en compte les capacités, les réglementations et les subtilités de chaque pays, ce qui est essentiel pour offrir de la valeur à nos clients actuels et futurs."

En étendant la visibilité sur les marchés asiatiques, project44 aidera les acheteurs de marchandises asiatiques à accroître la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement. Ce faisant, project44 permettra d'étendre la visibilité aux expéditeurs et aux fournisseurs de services logistiques asiatiques qui exigent la même visibilité du transport en temps réel que celle dont bénéficient les marchés occidentaux.

A propos de project44

project44 résout les défis logistiques les plus critiques en connectant, automatisant et fournissant une visibilité en temps réel des processus de transport global. Grâce à la plateforme cloud de project44, les organisations peuvent augmenter leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts, améliorer les performances d'expédition et offrir une expérience exceptionnelle, semblable à celle d'Amazon, à leurs clients. project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le rail, l'intermodal et l'océan. Pour en savoir plus, visitez www.project44.com.

