Énergir inc. nomme un nouveau Chef des finances

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Énergir inc. est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Mathieu Lepage à titre de Chef des finances d'Énergir inc., commandité d'Énergir, s.e.c. (« Énergir »), laquelle est effective à compter d'aujourd'hui.

De 2005 à 2007 et de 2010 à 2019, Mathieu Lepage a occupé diverses fonctions chez Énergir, notamment à titre de Directeur, Planification et analyse financières et de Directeur, Finances et trésorier. Depuis le mois d'août 2019, il oeuvre à titre de Vice-président, chef des finances et trésorier d'une filiale d'Énergir et continuera également d'exercer ces fonctions.

Monsieur Lepage, détenteur du titre CFA, est bachelier en administration des affaires, spécialisation finance, de HEC Montréal.

« Nous sommes très heureux que Mathieu Lepage ait accepté de prendre la direction financière d'Énergir. Au cours des dernières années, il a su se distinguer par sa connaissance approfondie de notre industrie et il saura jouer un rôle clé dans la stratégie du groupe », a affirmé Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir inc.

Énergir inc. et Énergir en bref

Énergir inc. détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

