Le président Xi déclare que le PCC honore ses engagements, ne laissant personne de côté dans la réduction de la pauvreté





BEIJING, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Un rapport de CCTV+

Mardi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que le peuple chinois, le Parti communiste de Chine (PCC) et les dirigeants du PCC ont honoré et continueront d'honorer leur engagement, ne laissant personne ni aucune minorité de côté dans la lutte contre la pauvreté, et cela restera vrai alors que la Chine a entrepris son nouveau cheminement vers la modernisation socialiste.

M. Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC, a entrepris dimanche une tournée d'inspection dans la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, et a visité le Musée d'anthropologie de Guangxi, dans la ville de Nanning, mardi matin.

« Guangxi a fait des progrès remarquables ces dernières années, avec plus de 6,3 millions de personnes sorties de la pauvreté. Comme je l'ai déjà mentionné : ?Personne ne doit être laissé pour compte sur le chemin de la lutte de la nation contre la pauvreté?. Ce que disent le peuple chinois, le Parti communiste de Chine (PCC) et les dirigeants du PCC compte. Personne ni aucun groupe ethnique minoritaire ne serait laissé pour compte tout au long de la lutte de la nation contre la pauvreté. Aujourd'hui, les 56 groupes ethniques de Chine se sont débarrassés de la pauvreté. Voilà nos engagements solennels. Nous ne pouvons pas arrêter. Ensuite, nous nous lancerons dans un nouveau aventure pour atteindre le deuxième objectif du centenaire. Rassemblons nos efforts, travaillons fort, et commençons une nouvelle aventure », a déclaré le président Xi devant la foule à l'extérieur du musée.

Les deux « objectifs du centenaire » sont de terminer l'édification d'un pays de prospérité initiale à tous les égards lorsque le PCC célébrera son centenaire en 2021 et faire de la Chine un pays socialiste moderne prospère, fort, démocratique, avancé sur le plan culturel et harmonieux quand la République populaire de Chine célébrera son centenaire en 2049.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

