Acheter-louer.fr : Résultats annuels 2020





- EBITDA solide de 1,1 M? dans un contexte complexe

- Trésorerie disponible de 1,68 M?

- Poursuite et renforcement de l'offre digitale

PARIS, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Comme précédemment annoncé[1], l'incertitude sanitaire et économique induite par la pandémie de Covid-19 ainsi que les actions inamicales des concertistes de Yeeld ont fortement ralenti l'activité du groupe Acheter-Louer.fr sur le 2nd semestre et pénalisé les résultats de l'exercice 2020. Toutefois, la résilience et la proactivité du Groupe lui ont permis de maintenir un bon niveau d'EBITDA* (33% du CA) et de poursuivre le renforcement de son offre digitale conformément à sa stratégie. Par ailleurs, le Groupe bénéficie d'une structure financière solide pour sortir renforcé de la crise et poursuivre ses développements.

En milliers d'euros* 2020* 2019



Produits d'exploitation 3 311 4 540

EBITDA** 1 086 2 110

Résultat d'exploitation - 566 573

Résultat courant de

l'ensemble consolidé - 566 580

Résultat net part du groupe - 593 410











* Procédures d'audit et Rapport d'audit en cours de finalisation

** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxes

Des résultats pénalisés par la pandémie de Covid-19 et par les actions des concertistes

Après un 1er semestre 2020 dynamique, la conjoncture économique et les mesures sanitaires (confinement, couvre-feu) ont poussé les agences et promoteurs immobiliers à freiner leurs investissements marketing sur la 2ème partie de l'année entrainant mécaniquement un ralentissement de l'activité Digitale d'Acheter-Louer.fr.

De plus, les actions des Concertistes regroupés autour de Yeeld SAS au cours de cette période, notamment la tentative de prise de contrôle inamicale du Groupe et les projets d'uberisation des métiers de l'immobilier mis en avant par ces derniers[2], ont déstabilisé et affaibli la relation d'Acheter-Louer.fr avec ses clients professionnels de l'immobilier, ce qui a également eu des conséquences préjudiciables sur son activité durant la fin de l'année 2020.

Ainsi, au global, les Produits d'exploitation s'élèvent a? 3 311 k? sur 2020 contre 4 540 k? l'an passé?, accusant une baisse de 27%.

La maitrise des charges d'exploitation et le recours au chômage partiel pour une partie des salariés au cours du 1er semestre permettent à l'EBITDA de s'établir à 1 086 M? contre 2 110 M? en 2019. Toutefois, le Résultat d'exploitation marque le pas pour s'inscrire à ? 566 k? et le Résultat net part du Groupe suit la même tendance pour s'établir à -593 k?.

Structure financière toujours saine et solide

Durant l'exercice, le Groupe a réussi à préserver sa trésorerie lui permettant d'afficher à fin décembre 2020 des disponibilités à hauteur de 1,68 M?. Le Groupe a notamment bénéficié d'un PGE pour un montant de 800 k? et d'un apport en numéraire de plus de 760 K? suite aux augmentations de capital liées à l'exercice de Bons de Souscriptions à Obligations Convertibles (BSOC)[3] et à la conversion d'Obligations Convertibles. Le groupe Acheter-Louer.fr démontre ainsi sa capacité à conserver une situation financière très saine avec une trésorerie nette de tout endettement financier de 0,9 M? malgré un environnement économique complexe.

Poursuite de la stratégie de croissance et renforcement de l'offre digitale

Dans cette période exceptionnelle, Acheter-Louer.fr dispose d'une offre digitale lui permettant de s'adapter face a? un marché de l'immobilier pénalisé par la crise sanitaire et devrait enregistrer un redressement progressif de son activité sur la deuxième partie de l'année 2021. Les équipes du Groupe sont pleinement mobilisées pour poursuivre le déploiement de la stratégie digitale du Groupe et étoffer son offre de services au travers de ses activités.

Fidèle a? sa stratégie de croissance mixte (organique et externe), Acheter-Louer.fr est devenu récemment partenaire exclusif de la start-up Kize, plateforme de services dédiée a? l'immobilier, pour déployer une solution prédictive auprès des particuliers et professionnels de l'immobilier[4]. Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, le puissant algorithme développé par Kize permettra aux utilisateurs du site et de l'application d'Acheter-Louer.fr d'appréhender le potentiel de valorisation d'un bien immobilier dans une ville ou dans un quartier (zone de 500 habitants) lors de leurs recherches. Cette technologie puissante vient parfaitement compléter l'offre digitale du Groupe et positionne Acheter-Louer.fr comme précurseur du monde de demain avec un nouveau service a? forte valeur ajoutée. La solution prédictive des prix de l'immobilier KIZE a été mise en ligne sur le portail d'annonces Acheter-Louer.fr le 28 avril 2021, et sera en ligne sur l'application mobile courant Mai.

Véritable spécialiste des solutions de marketing digital dans l'Immobilier et l'Habitat, Acheter-Louer.fr a, par ailleurs, lance? le 28 septembre 2020 son application ESTIMATION IMMO qui permet en quelques clics d'estimer facilement et gratuitement son bien immobilier[5]. Parallèlement à cette nouvelle offre, le Groupe a poursuivi son développement en adaptant son offre et en renforçant sa visibilité au travers de la coproduction de deux émissions mensuelles diffusées sur RADIO IMMO depuis le mois de septembre 2020[6].

Éditeur de données, la collecte des informations sur les utilisateurs permet également à Acheter-Louer.fr d'enrichir ses bases de données et offre au Groupe un important potentiel de développement sur le long terme grâce à la monétisation et l'exploitation de ses millions d'actifs Data. En effet, le Groupe dispose de 3 bases de données qu'il exploite sous ses trois enseignes : MA LETTRE IMMO, ACHETER-LOUER.FR et MA LETTRE HABITAT.

En poursuivant l'enrichissement de ses bases, Acheter-Louer.fr apparaît plus que jamais comme un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Proactif dans une période inédite, le Groupe démontre sa capacité à traverser la crise et son engagement a? poursuivre son développement dynamique dans le digital afin de devenir le leader des solutions dans l'immobilier et l'habitat.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent se reporter au bilan et compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le Directoire le 1er avril 2021 et disponibles sur le site internet de la société https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest.

L'audit des comptes et les rapports sont en cours de finalisation. Les rapports d'audit des commissaires aux comptes, les annexes et le rapport de gestion seront mis en ligne sur le site d'Euronext et de la société dès leur émission.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcasts immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

[1] Communiqué de presse du 29 janvier 2021

[2] Communiqués de presse : 13 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er décembre 2020, 17 décembre 2020, 29 décembre 2020

[3] Communiqués de presse du 12 octobre 2020 et du 6 novembre 2020

[4] Communiqué de presse du 1er mars 2021

[5] Communiqué de presse du 29 septembre 2020

[6] Communiqué de presse du 24 septembre 2020

