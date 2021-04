Programme d'aide à la voirie locale - La ministre Nadine Girault annonce plus de 850 000 $ pour le réseau routier local de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides





SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de la soutenir dans l'amélioration de son réseau routier local, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 857 129 $ à la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides. C'est la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme, qui provient du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports, servira au projet de réfection du chemin du 3e-Rang.

Ce programme a été entièrement revu, comme annoncé en février 2021. Parmi les changements apportés, notons l'ajout de volets afin de répondre à de nouveaux besoins ainsi que la mise en place de meilleures pratiques de gestion pour certains d'entre eux, telles que des appels de projets et des critères de sélection. De plus, les modalités ont été uniformisées et les exigences administratives, simplifiées, et un meilleur soutien est dorénavant offert aux organismes admissibles, notamment aux municipalités moins bien nanties.

Citations

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons cette aide financière. Il s'agit d'un bel exemple de l'importance que nous accordons non seulement à l'amélioration du réseau routier local, mais également à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Je salue le travail des élus municipaux, qui mettent tout en oeuvre pour la réalisation de ces futurs travaux. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Votre gouvernement demeure à l'écoute des besoins des régions et des municipalités afin que toutes et tous puissent bénéficier d'infrastructures sécuritaires et plus efficaces. Nous poursuivrons cette étroite collaboration avec les municipalités, laquelle aura des retombées positives pour l'ensemble des communautés, d'autant plus que ces investissements importants contribueront également à la relance de l'économie locale et régionale. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le renforcement du réseau routier rural aura un effet immédiat sur la sécurité, le développement et le bonheur quotidien de nos communautés. Au nom de ma communauté et du conseil de Sainte-Lucie-des-Laurentides, je remercie chaleureusement le ministre des Transports, François Bonnardel, ainsi que notre députée, Nadine Girault, pour l'appui apporté dans ce dossier de haute importance pour les citoyennes et les citoyens. »

Anne Guylaine Legault, mairesse de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Faits saillants

Le PAVL a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planification, l'amélioration et l'entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

Il dispose d'un budget total de 357,7 M$ pour 2021- 2022 et est divisé en 3 axes (Planification, Amélioration et Maintien des infrastructures) et 11 volets, dont 2 ont été ajoutés en février 2021, soit :

est divisé en 3 axes (Planification, Amélioration et Maintien des infrastructures) et 11 volets, dont 2 ont été ajoutés en février 2021, soit : le volet Rétablissement, qui vise à faciliter la mise en place de mesures temporaires à la suite d'un événement fortuit sur une route locale de niveaux 1 et 2;



le volet Soutien, qui permet la réalisation de certains projets d'infrastructure en lien avec l'amélioration de la chaussée et de la sécurité routière qui ne cadraient dans aucun paramètre par le passé.

Liens connexes

Programme d'aide à la voirie locale

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 11:54 et diffusé par :