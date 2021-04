Hyundai Canada met le turbo avec BGC Canada et leur partenariat pour célébrer et autonomiser les jeunes Canadiens





Hyundai Canada s'engage à faire un don de 1 000 000 $ à BGC au cours des quatre prochaines années afin de soutenir son concours Jeune leader de l'année

MARKHAM, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à offrir des possibilités et une inclusion pour tous, Hyundai Canada élargit son partenariat avec BGC Canada, le plus grand organisme de bienfaisance dédié aux enfants et aux adolescents du pays. Au cours des quatre prochaines années, Hyundai Canada versera 1 000 000$ pour soutenir BGC Canada et son programme Jeune leader de l'année. Cette annonce fait suite à l'événement de remise des prix Jeune leader de l'année qui célèbre le leadership et les réalisations des jeunes dans les Clubs BGC partout au Canada.

«C'est un honneur d'être un allié corporatif de BGC Canada et de ses Clubs. Notre partenariat est le reflet de nos valeurs fondamentales communes: appartenance, respect, encouragement et soutien, le tout ancré dans l'esprit d'inclusion», déclare Don Romano, Président Directeur Général de Hyundai Canada. «Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec BGC Canada en tant que commanditaire principal du programme Jeune leader de l'année. Nous continuerons à tenir notre engagement d'aider les jeunes Canadiens à réaliser leur plein potentiel en tant que futurs leaders. Maintenant plus que jamais, il est important que les générations futures aient accès à des ressources qui les aideront à surmonter l'adversité et à favoriser des changements positifs dans leurs communautés.»

Le programme Jeune leader de l'année de BGC Canada est une initiative nationale qui a pour but de célébrer le sens du leadership et les réalisations des jeunes des Clubs locaux, des écoles et des communautés. Les jeunes Canadiens qui y participent font preuve de leadership, contribuent activement à l'avenir collectif et à la défense des jeunes d'un bout à l'autre du pays. À l'issue de l'événement de clôture, six membres se voient attribuer le titre de «Jeunes leaders de l'année» par un jury pour leur réalisation, leur implication au sein de leur communauté et leur sens du leadership.

Pour plus de renseignements sur le programme Jeune leader de l'année de BGC Canada et connaître les lauréats de cette année, veuillez visiter: https://www.bgccan.com/en/youth-of-the-year/

Dons de véhicules pour propulser le changement et les opportunités

Dans le cadre de son soutien à BGC Canada, Hyundai Canada a également fourni quatre VUS Santa Fe 2021 à des Clubs à travers le pays pour s'assurer que les jeunes et leurs familles aient accès facilement aux services essentiels. Le constructeur automobile s'est engagé à couvrir les coûts d'exploitation des véhicules, le carburant et l'assurance, et les concessionnaires Hyundai quant à eux fourniront un entretien régulier et gratuit des véhicules des Club locaux.

Les véhicules Santa Fe permettront aux Clubs dans les provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Colombie-Britannique d'assurer le transport des communautés locales. Par l'entremise de ce don, l'entreprise a mis en place un système qui permettra de soutenir les opérations essentielles telles que l'achat de fourniture et leurs livraisons, ainsi que le transport des jeunes et du personnel aux activités. Le but étant de faciliter l'accomplissement des programmes scolaires et plus encore.

«BGC Canada et Hyundai partagent la conviction que l'autonomisation des jeunes est la clé d'un meilleur avenir», déclare Owen Charters, Président et Directeur Général de BGC Canada. «Nous apprécions grandement le dévouement et le soutien de Hyundai à nos Clubs, que ce soit par le don de véhicules pour aider le personnel des Clubs à rejoindre les jeunes et les familles qui en ont le plus besoin ou leur contribution à notre programme annuel Jeunes leader de l'année pour célébrer nos jeunes leaders. Nous sommes reconnaissants d'avoir un partenaire qui s'engage à inspirer et à mobiliser la prochaine génération du Canada.»

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company of Korea. Les véhicules Hyundai sont distribués partout au Canada par Hyundai Auto Canada et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique à pile à combustible zéro émission de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Au sujet de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 775 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un mêmetoit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR

