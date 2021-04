Pont du ruisseau Marcoux sur le rang des Ponts, à Rouyn-Noranda (secteur Mont-Brun) - Les charges permises seront augmentées grâce à des travaux de renforcement





ROUYN-NORANDA, NC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, sont heureux d'annoncer un dénouement pour les entreprises agricoles touchées par une baisse de charges sur le pont municipal situé sur le rang des Ponts, au-dessus du ruisseau Marcoux, à Rouyn-Noranda.

Le projet de renforcement du pont a été présenté cette semaine aux agriculteurs de même qu'aux dirigeants régionaux de l'Union des producteurs agricoles (UPA), qui se sont dits satisfaits.

« Nous sommes à l'écoute des préoccupations des agriculteurs et nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre rapidement en place une solution satisfaisante. Encourager l'agriculture locale, c'est également avoir des infrastructures routières permettant le transport des produits de nos fermes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'accès aux ponts municipaux est hautement stratégique pour les entreprises agricoles et les entreprises forestières ainsi que pour les différents services offerts aux citoyennes et citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis heureux de l'annonce d'aujourd'hui et de la mise en place de ce chantier aux répercussions importantes dans la région. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Cette annonce est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement, l'UPA et les agriculteurs. Je salue particulièrement ces derniers, qui ont fait preuve d'une grande résilience, et je leur souhaite de retrouver leur rythme de production souhaité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Le chantier, d'une durée de cinq semaines, doit démarrer au début du mois de juin, sous réserve de la réception des matériaux (acier et bois) acheminés par les fournisseurs.

À la suite des travaux, les charges permises sur le pont seront les suivantes :

26 tonnes pour un véhicule d'une seule unité (camion porteur, autobus, etc.);



40 tonnes pour un véhicule de 2 unités (camion semi-remorque ou camion porteur et remorque);



54 tonnes pour un véhicule de 3 unités (train routier).

Les activités de quatre fermes situées à proximité ainsi que le maintien des services municipaux et du transport scolaire seront grandement facilités.

Rappelons que la limite de charges est présentement de cinq tonnes pour tous les types de véhicules depuis le 19 mars dernier, à la suite d'une étude de la capacité portante du pont.

Les interventions seront effectuées par des équipes du Ministère et consisteront à renforcer des unités de fondation et à remplacer la surface de roulement.

