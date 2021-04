Pesticides : Les producteurs de grains déplorent les propos du député de Bonaventure





LONGUEUIL, QC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) déplorent les propos du député de Bonaventure et porte-parole du Parti Québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, M. Sylvain Roy, tenus à l'occasion de l'étude des crédits budgétaires 2021-2022 du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. De l'avis des PGQ, en plus de banaliser l'implication sincère du secteur des grains en faveur de l'adoption des meilleures pratiques environnementales, ces propos malheureux sont complètement non fondés.

Les PGQ appuient par ailleurs le projet de modernisation de la Loi sur les agronomes proposé par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, dans le cadre du Plan d'agriculture durable dont les objectifs sont salués par tout le milieu agricole.

De plus, les PGQ tiennent à rappeler la recommandation du rapport de la commission parlementaire spéciale sur les pesticides à l'effet que « le gouvernement s'assure de la complémentarité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, de manière à ce que l'industrie puisse être impliquée dans la recherche appliquée tout en pouvant mettre en valeur les résultats scientifiques de la recherche fondamentale » (recommandation 31; notre soulignement).

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9?500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20?000 emplois au Québec.

