Pandémie de COVID-19 - Un retour en classe sécuritaire pour tous

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, tiennent à préciser que toutes les mesures sont déployées afin d'assurer un retour à l'école sécuritaire pour tous les élèves et leur famille ainsi que le personnel.

Comme la situation épidémiologique dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches commence à se stabiliser, la priorité était que les élèves puissent retourner en classe dès que possible. Ainsi, la santé publique a autorisé la réouverture le 3 mai de toutes les écoles fréquentées par les élèves du préscolaire et du primaire de la Capitale-Nationale ainsi que dans plusieurs zones de la Chaudière-Appalaches, même si les mesures spéciales d'urgence demeurent en vigueur dans ces secteurs.

Le dépistage demeure l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les risques d'éclosion. L'offre de service, avec ou sans rendez-vous, a été adaptée pour répondre à la demande grandissante et pour faciliter le processus pour les enfants et leur famille, en minimisant les délais pour les prélèvements et pour la transmission des résultats. Un accès privilégié aux tests rapides ID NOW sera d'ailleurs offert dans plusieurs cliniques désignées de dépistage des régions concernées.

Les tests par gargarisme et les tests rapides ID NOW sont disponibles dans plusieurs cliniques désignées de dépistage de la région de la Capitale-Nationale (notamment celles du Centre de foires et du Parc Colbert) et du secteur de Lévis. Notons que les tests de dépistage rapides y sont utilisés uniquement pour dépister les personnes symptomatiques, incluant les enfants. Si un enfant ne présente pas de symptôme, la technique du gargarisme sera utilisée dans les cliniques désignées de dépistage ou les unités mobiles pouvant être déployées. Cette méthode de prélèvement, normalement possible auprès des enfants de 5 ans et plus, est moins invasive et plus confortable.

Soulignons que la collaboration des parents est plus que jamais essentielle afin de limiter les risques de transmission de virus. Les parents sont invités à surveiller étroitement l'apparition de tout symptôme compatible avec la COVID-19. Si un enfant présente ces symptômes, il doit rester à la maison et éviter les contacts avec d'autres personnes. Un test de dépistage est alors fortement recommandé. Dans cette situation, les personnes qui vivent avec l'enfant doivent aussi s'isoler de manière préventive en attendant le résultat de son test.

Le parent peut utiliser l'outil d'autoévaluation de la COVID-19 ou composer le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui lui seront données pour savoir si l'enfant devrait être testé ou s'il peut retourner à l'école.

« Le retour en classe des élèves est une excellente nouvelle et tout est mis en place pour que les enfants puissent poursuivre leurs apprentissages et retrouver le personnel et leurs camarades de classe en toute sécurité. J'insiste toutefois sur le rôle essentiel de chaque famille afin de réduire les risques de transmission et garder les classes et les écoles ouvertes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si un enfant présente des symptômes, il est important d'aller passer un test de dépistage. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'une de nos grandes priorités est de permettre aux élèves du Québec, et en particulier ceux du primaire, de pouvoir poursuivre leurs apprentissages en classe. Dans certaines régions plus critiques, les écoles ont été fermées temporairement, mais c'est la première chose que nous tenons à rouvrir dans les secteurs où la situation s'améliore. Les familles et le personnel peuvent être rassurés. Leur sécurité et leur santé sont au centre de nos décisions. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Ajoutons que dans les secteurs où s'appliquent les mesures spéciales d'urgence, au même titre qu'en zone rouge et orange, le port du masque de qualité médicale est obligatoire pour tous les élèves du primaire, de la 1re à la 6e année, tant en classe que lors des déplacements, dans les aires communes et lors du transport scolaire. Rappelons que le port du masque n'est pas requis au préscolaire.

Plusieurs autres actions sont mises en oeuvre dans le but d'assurer un environnement scolaire sain pour tous les élèves, notamment en ce qui a trait à l'entretien et la désinfection dans les écoles et le transport scolaire, ainsi que la qualité de l'air dans les écoles.

Rappelons que toutes les écoles fréquentées par les élèves du préscolaire et du primaire du réseau public et privé situées dans la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que celles sur les territoires du Centre de services scolaire des Navigateurs, du Centre de services scolaire des Appalaches et du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, à l'exception de celles situées dans la MRC de Bellechasse, pourront également rouvrir dès le 3 mai. Toutefois, toutes les écoles du territoire du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et de la MRC de la Beauce demeureront fermées pour l'instant.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

