De grandes sociétés minières canadiennes reconnues pour leurs extraordinaires réalisations en matière d'engagement environnemental et communautaire

OTTAWA, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Le Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada (AMC) a choisi Agnico Eagle et IAMGOLD, chefs de file du secteur minier canadien, pour recevoir les prestigieux prix d'excellence Vers le développement minier durableMD (VDMD) de cette année, en reconnaissance de leurs projets novateurs en matière de durabilité axés sur l'engagement communautaire et l'intendance environnementale.

L'AMC et ses membres comprennent la nécessité de mener des activités en mettant l'accent sur la responsabilité sociale et environnementale, et le secteur minier canadien est un chef de file en pratiques minières durables grâce à l'initiative VDMD. Créé en 2004, ce programme reconnu mondialement aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux. L'initiative VDMD exige l'évaluation et la validation indépendantes de 30 indicateurs de rendement distincts et précis portant sur huit aspects essentiels du rendement social et environnemental.

« Alors que la pandémie de COVID-19 sévit toujours et a des répercussions partout dans le monde, il est clair que les substances extraites des mines, que l'on trouve partout - du matériel de soins de santé aux technologies à faibles émissions de gaz à effet de serre comme les panneaux photovoltaïques solaires et les éoliennes - sont absolument essentielles à notre vie quotidienne, et il est important que ces produits miniers soient extraits de façon responsable », a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « Les prix d'excellence VDMD représentent ce qu'il y a de mieux lorsqu'il s'agit de présenter le travail effectué par les sociétés minières canadiennes pour mettre en oeuvre des pratiques durables axées sur l'innovation et la collaboration. »

L'initiative VDMD a pour principal objectif de permettre aux sociétés minières de répondre aux besoins de la société en matière de produits minéraux, métalliques et énergétiques de la manière la plus responsable qui soit sur les plans social et environnemental. Ce programme a grandement favorisé la mise en place de pratiques de durabilité dans l'industrie minière. Compte tenu de la présence croissante de l'initiative VDMD à l'échelle internationale, alors qu'elle a été officiellement adoptée par des associations minières dans plusieurs pays à l'extérieur du Canada, notamment en Espagne, en Argentine, aux Philippines, au Brésil, en Finlande, au Botswana, en Norvège et, plus récemment, en Australie, il est évident que le Canada est un chef de file en matière de pratiques minières responsables.

« L'initiative VDMD joue un rôle essentiel pour les membres de l'AMC, visant à favoriser l'amélioration du rendement et le leadership en matière de durabilité. Certaines sociétés minières se surpassent pour mettre en oeuvre des pratiques véritablement novatrices en matière d'intendance environnementale et d'engagement communautaire, et ces entreprises sont honorées chaque année à l'occasion de la remise des prix d'excellence VDMD, qui soulignent leur travail exemplaire en matière de pratiques minières durables », explique M. Gratton. Nous sommes extrêmement fiers de ce qu'Agnico Eagle et IAMGOLD ont été en mesure d'accomplir, car elles mettent en valeur ce qui est possible en matière de pratiques exemplaires dans notre secteur. »

Les prix d'excellence Vers le développement minier durable, qui existent depuis 2014, comprennent le prix VDMD en excellence environnementale et le prix VDMD en engagement communautaire. Pour être admissibles aux prix, les sociétés minières doivent activement mettre en place l'initiative VDMD. L'initiative VDMD est supervisée par le Groupe consultatif des communautés d'intérêts (GCCI), composé de personnes issues de groupes autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de communautés minières locales, d'organisations sociales et religieuses, d'universités et de groupes de développement international. Le GCCI fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en oeuvre du programme VDMD et sélectionne les gagnants des prix d'excellence VDMD.

GAGNANT DU PRIX VDMD EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2021

L'initiative de réseau de distribution d'eau potable d'Agnico Eagle améliore la santé et le bien-être de la communauté locale

L'accès à de l'eau potable est l'une des conditions de la vie humaine. Sans elle, la capacité d'une communauté et de ses citoyens à prospérer et à mener une vie saine et épanouissante est pratiquement impossible. Agnico Eagle, une société minière aurifère canadienne de premier plan, comprend cette nécessité et a réalisé que grâce à une technologie novatrice à faible émission de carbone et à un engagement communautaire efficace, elle pourrait fournir un approvisionnement instantané et continu en eau potable aux personnes qui vivent près de la mine de Pinos Altos, à Chihuahua, au Mexique.

Située à seulement 45 kilomètres des installations de Pinos Altos d'Agnico Eagle, la communauté de Yepachic éprouvait depuis longtemps de la difficulté à accéder à l'eau potable des sources. Consciente de cette réalité, l'équipe de Pinos Altos, en collaboration avec des représentants de la municipalité de Temosachic, a fondé en 2019 le Réseau de distribution d'eau potable, qui fournit de l'eau potable à plus de 200 foyers grâce à un système de pompage alimenté à l'énergie solaire. Le système de panneaux solaires à 60 cellules et qui produit l'électricité utilisée pour alimenter l'équipement de pompage d'eau permet d'offrir une source durable d'eau propre, qui dessert non seulement les foyers, mais aussi les services communautaires essentiels comme les cliniques médicales et les écoles.

Ce projet n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien et l'apport des membres de la communauté locale, qui ont participé étroitement à sa conception et à sa mise en oeuvre. Compte tenu du succès du Réseau de distribution d'eau potable, Agnico Eagle a déterminé qu'il pouvait être reproduit ailleurs et est en train d'élargir le projet pour servir d'autres communautés, et d'autres projets sont actuellement à l'étude.

De par une intendance de l'eau responsable, l'exploitation de sources énergiques à faible teneur en carbone et son engagement communautaire, Agnico Eagle est devenue un chef de file en mettant à la disposition des personnes qui en ont besoin des infrastructures indispensables à la vie.

GAGNANT DU PRIX VDMD EN EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 2021

IAMGOLD, véritable modèle grâce à un programme novateur de recyclage à sa mine d'Essakane

En 2010, la mine Essakane d'IAMGOLD au Burkina Faso reconnaissait la nécessité d'améliorer sa gestion des déchets plastiques. La région était dépourvue d'usine de recyclage, ce qui obligeait la mine à enfouir de grandes quantités de plastique sur place. Compte tenu de ce problème urgent et de l'importance accordée par l'entreprise aux initiatives en matière de durabilité, l'idée est née de collaborer avec un entrepreneur local pour soutenir le développement d'une entreprise de recyclage des plastiques pour gérer les déchets générés par le site minier.

En collaborant avec une nouvelle entreprise de recyclage des plastiques, la mine a été en mesure d'éviter d'enfouir le plastique tout en soutenant les activités de recyclage pour déchiqueter différents types de plastiques et mettre les granules produites dans des sacs réutilisables à revendre. Cette initiative est particulièrement novatrice, car non seulement elle améliore la gestion des déchets plastiques, crée des emplois permanents pour les membres de la communauté et est entièrement dirigée par cette dernière, mais elle peut être facilement reproduite dans les localités avoisinantes, d'où des retombées importantes pour la région qui dépassent largement les activités d'IAMGOLD.

Compte tenu du succès du projet au site d'Essakane, il était important pour l'entreprise d'étendre sa portée à d'autres communautés voisines intéressées par l'intendance environnementale et l'engagement communautaire. Cette unité novatrice de déchiquetage du plastique peut être reproduite partout, en région éloignée ou urbaine, là où il y a un problème lié au recyclage des feuilles de plastique, et il ne fait aucun doute que l'entreprise de recyclage qui collabore avec IAMGOLD finira par englober la collecte des déchets plastiques de la région, à l'extérieur du site minier immédiat.

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis la mise en place de l'usine, plus de 65 tonnes de plastique, auparavant emmagasinées sur le site minier, ont été recyclées. Il s'agit d'un exploit remarquable permettant de réduire l'empreinte écologique de la mine et qui a incité des membres de la communauté à mettre sur pied des entreprises pour recycler d'autres types de déchets, qui auront sans nul doute des répercussions positives et d'une portée considérable.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix d'excellence VDMD et les lauréats précédents, visitez la page mining.ca/fr/linitiative-vdmd/prix-dexcellence-vdmd.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 109 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 719 000 personnes au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

