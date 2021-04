Du soutien pour favoriser la lutte contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, annonce, au nom du ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, M. Simon Jolin-Barrette, une aide financière de 65 340 $ pour la réalisation de trois projets destinés aux communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ) dans la région de la Capitale-Nationale. Ce soutien financier, accordé dans le cadre du programme Lutte contre l'homophobie et la transphobie, permettra de favoriser la reconnaissance et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle ou de genre de la région.

Voici la liste des projets :

MIELS-Québec recevra une aide financière de 6 150 $ pour son projet Lumière sur la violence dans les couples d'hommes , qui vise à aborder la violence entre partenaires intimes au sein des couples GBTQ au moyen d'une campagne de sensibilisation.





Alliance Arc-en-ciel de Québec recevra une aide financière de 35 190 $ pour son projet Accueillir l'identité de genre, une boîte à outils pour les maisons d'hébergement , qui vise à améliorer l'accès des personnes trans, non binaires et bispirituelles aux maisons d'hébergement de courte durée et d'urgence.





AutonHommie, centre de ressources sur la condition masculine recevra une aide financière de 24 000 $ pour son projet Atelier de sensibilisation à la victimisation sexuelle au masculin d'AutonHommie, qui vise l'élaboration d'un atelier de sensibilisation à la victimisation sexuelle au masculin.

Citations :

« Le travail des organismes communautaires est primordial, d'autant plus en cette période de pandémie. L'engagement et le dévouement quotidiens des intervenants contribuent à briser l'isolement et à sensibiliser la population aux réalités des communautés LGBTQ. Les subventions annoncées aujourd'hui permettront la réalisation de différentes initiatives, notamment en région, où les besoins se font sentir. Votre gouvernement est heureux d'appuyer ces projets. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

« Nos organismes de la Capitale-Nationale sont la plupart du temps le premier rempart sur lequel nos citoyens peuvent s'appuyer. Ils jouent un rôle de premier plan. Cette aide financière accordée à trois d'entre eux leur permettra d'aller de l'avant avec des projets innovants qui répondent aux besoins des communautés LGBTQ de notre région et qui contribuent ainsi à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Information complémentaire :

Ce neuvième appel de projets, lancé en novembre 2020, invitait les organismes à présenter des initiatives favorisant notamment :

la pre?vention des violences sexuelles pouvant e?tre commises envers les personnes LGBTQ ainsi que la lutte contre ces violences;

la formation destine?e aux intervenantes et aux intervenants travaillant aupre?s des personnes LGBTQ victimes de violences sexuelles;

la réalisation d'activités de sensibilisation a? la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ;

la prise en compte des réalités particulières des personnes autochtones LGBTQ ou bispirituelles;

le renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie en région;

une offre de soutien et de ressources aux personnes intersexes et à leurs familles ou encore la sensibilisation des milieux aux réalités intersexes.

À ce jour, 168 projets d'organismes communautaires ont bénéficié d'une aide financière totalisant plus de 4,1 millions de dollars.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie, visitez le site Web du ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie.

