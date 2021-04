Tokens.com lance son introduction en bourse sur NEO





NEO a le plaisir d'annoncer que Tokens.com (la « Société »), une société de technologie de crypto-monnaie, est désormais inscrite à la NEO Bourse. Tokens.com est inscrite à la bourse sous le symbole NEO:COIN.

Tokens.com fournit une méthode simple et sûre aux investisseurs qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui constituent le moteur de la finance décentralisée et des jetons non fongibles (NFT). La Société y arrive par le biais de la technologie Proof-of-Stake ou Staking, l'alternative au minage de crypto-monnaie qui est plus favorable à l'environnement. La Société crée de la valeur pour les investisseurs en gagnant des récompenses par le staking et à travers l'appréciation de ses actifs crypto utilisés lors du processus du staking.

La finance décentralisée est la nouvelle classe d'applications financières qui bouscule la manière dont les services financiers sont apportés aux consommateurs. Les transactions comme l'emprunt, le prêt et les négociations fonctionnent désormais via le numérique sans utiliser des partis tiers intermédiaires, et les NFT redéfinissent les secteurs comme les jeux, l'art, la musique, le divertissement et les activités des collectionneurs.

« Grâce à notre modèle d'affaires unique et en tant qu'entité privée, nous avons créé de la valeur substantielle pour les actionnaires », a déclaré Andrew Kiguel, PDG de Tokens.com et un entrepreneur expert du blockchain. « Nous sommes prêts à partager notre plateforme avec une audience plus large par le biais de notre entrée sur les marchés publics sur NEO Bourse. Nous sommes impressionnés par le professionnalisme et l'innovation de l'équipe de NEO, et nous sommes ravis de notre partenariat au cours de la prochaine phase de notre croissance. »

Le conseil d'administration de The Tokens.com comprend plusieurs leaders de l'industrie, y compris le PDG et co-fondateur de la Société, Andrew Kiguel ; Fred Pye, le président exécutif et PDG de 3iQ Corp ; Jimmy Vaiopoulos, l'ancien PDG de Hut 8 Mining Corp ; et Andrew D'Souza, le PDG et co-fondateur de Clearco.

« À un moment où la finance décentralisée continue de croitre et de bousculer les choses au sein de l'industrie financière, il est plus que jamais important pour les sociétés de s'inscrire dans une bourse principale qui peut soutenir cette croissance », a ajouté Jos Schmitt, président et PDG de NEO. « « Tokens.com révolutionne le processus du minage de crypto, et la bourse novatrice orientée sur la technologie qu'est NEO leur convient parfaitement comme domicile. Nous sommes impatients de fournir une plus grande liquidité, accessibilité et visibilité à Tokens.com et de servir de catalyseur à leur succès continu. »

Les investisseurs peuvent négocier des actions de NEO:COIN par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à rabais et les courtiers en valeurs mobilières. La NEO Bourse abrite désormais 125 inscriptions d'entreprises et FNB, et facilite environ 15 % du volume des échanges boursiers canadiens. Cliquez ici pour une liste exhaustive des actions inscrites à la NEO Bourse.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse Inc. est la bourse canadienne pour l'économie innovante. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial, liquide, efficace et orienté sur le service. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Connectez-vous avec la NEO Bourse : Site web | LinkedIn | Twitter | Instagram

À propos de Tokens.com

Tokens.com est une société de technologie du Proof-of-Stake ou du staking qui fournit une méthode simple et sûre aux investisseurs pour gagner en visibilité sur les récompenses du staking et des crypto-monnaies. La société convient parfaitement aux investisseurs qui souhaite l'accessibilité aux actifs numériques qui constituent le moteur de la finance décentralisée et des jetons non fongibles (NFT) sans ressentir le poids que génèrent l'achat, la gestion et la sécurisation des actifs numériques eux-mêmes. Tokens.com crée de la valeur pour ses investisseurs à travers les gains du staking et l'appréciation de son portefeuille d'actifs numériques.

Connectez-vous avec Tokens.com : Site web | LinkedIn | Twitter

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 09:35 et diffusé par :