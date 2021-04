Adultes ayant subi un traumatisme crânien ou ayant une déficience physique - Les ministres Lionel Carmant et Danielle McCann annoncent le début des travaux du complexe multifonctionnel de l'organisme Vents d'espoir qui abritera la 9e Maison Martin-Matte





SAINT-RÉMI, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Danielle McCann, ont annoncé aujourd'hui le début des travaux de construction du complexe multifonctionnel de l'organisme Vents d'espoir, qui abritera la 9e Maison Martin-Matte et qui offrira différents services adaptés aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique et à leur famille.

Ce projet, géré par Vents d'espoir, vise à mettre en place une infrastructure qui permettra de répondre à plusieurs problématiques en agissant sur le milieu de vie, l'épanouissement personnel, le soutien aux familles et la vie communautaire des personnes ayant un traumatisme crânien ou présentant une déficience physique.

Le complexe comprendra 32 appartements locatifs adaptés aux besoins de ces personnes, incluant des services d'activités de la vie domestique et de la vie quotidienne, de même que de l'encadrement et du soutien. Il abritera également un centre d'activités de jour de 19 places. Ces services seront offerts en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, grâce au soutien financier récurrent maximal de 1,5 M$ rendu disponible par le ministère de la Santé et des Services sociaux, sous réserve de l'évaluation du besoin des usagers.

Une autre partie des services seront soutenus par Vents d'espoir, notamment la salle d'entraînement physique adapté et la piscine adaptée en bassin thérapeutique.

Citations :

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui viendra répondre à un besoin réel de la communauté et des personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Ces personnes pourront avoir accès à différents services adaptés à leur réalité, dont un hébergement convivial et rassurant, de même qu'un accompagnement et du répit pour leur famille au quotidien. Je remercie l'organisme Vents d'espoir pour sa collaboration avec nos équipes, de même que la Fondation Martin-Matte de s'être associée au projet. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« J'appui ce projet depuis mon arrivée en politique, et je suis ravie d'assister au commencement des travaux. À terme, ils permettront aux usagers et à leur famille d'avoir un meilleur accès à tous les services de Vents d'espoir et de la 9e Maison Martin-Matte, regroupés sous un même toit. Ce complexe contribuera à améliorer grandement la qualité de vie de ces personnes, et à encourager leur participation sociale, dans un souci d'inclusion et d'épanouissement pour l'ensemble de la communauté. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet

« Je suis à la fois ému et particulièrement fier que le projet de Vents d'espoir soit la 9e Maison Martin-Matte. J'ai très hâte que cette maison accueille ses nouveaux résidents. Pour l'avoir vécu personnellement avec mon frère, je sais que la concrétisation de ce projet soulagera plusieurs familles de la région de la Montérégie. Un grand merci à tous les partenaires sans qui un projet d'une telle envergure n'aurait pu être réalisé. »

Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation Martin-Matte

« L'organisme Vents d'espoir est né d'un rêve : celui d'offrir une meilleure qualité de vie aux gens ayant un traumatisme crânien ou une déficience physique. Aujourd'hui, avec la concrétisation de ce projet, c'est ce rêve que l'on réalise. C'est très motivant! Cela fait plus de 7 ans que l'on travaille sans relâche et, pour cette clientèle, on va poursuivre nos efforts! »

Sylvie Boyer, présidente et fondatrice de l'organisme Vents d'espoir

Faits saillants :

L'organisme Vents d'espoir a pour mission d'assurer une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire pour les personnes de 18 à 55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme crânien avec atteintes ou déficiences physiques, par l'entremise d'un accueil sécuritaire, chaleureux et adapté en complexe multifonctionnel.

Fondée en 2007, la Fondation Martin-Matte contribue à offrir une meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique.

