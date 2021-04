/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Cambridge/





CAMBRIDGE, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de Bryan May, député de Cambridge, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, d'Amy Fee, adjointe parlementaire au ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, et députée provinciale de Kitchener-Sud--Hespeler, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, de Mike Harris, adjoint parlementaire au ministre des Richesses naturelles et des Forêts, et député provincial de Kitchener--Conestoga, de Mike Mann, maire adjoint de Cambridge, et de Peter Sweeney, directeur général du YMCA de Three Rivers.

Date : Vendredi 30 avril 2021



Heure : 15 h 30 HAE



Annonce sur Zoom : Les représentants des médias doivent confirmer leur présence auprès de Allison Jones, à jonesa@cambridge.ca, pour recevoir un lien vers l'annonce.



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la sur la chaîne YouTube de la Ville de Cambridge : https://www.youtube.com/channel/UC7Fsx4TuivA6XzVBanzy1JQ

