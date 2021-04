KPMG acquiert la firme Lacroix Allaire Héroux Beaudry, société de comptables professionnels agréés





Et renforce la présence de KPMG Entreprise sur la Rive-Nord de Montréal et partout au Québec

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW/ - KPMG, plus accessible que jamais pour les entrepreneur.e.s de la grande région montréalaise, avec l'acquisition de Lacroix Allaire Héroux Beaudry, société de comptables professionnels agréés basée sur la Rive-Nord de Montréal depuis plus de 10 ans.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Jean T. Lacroix, Stéphan Héroux et Bruno Beaudry et leurs employés au sein de la grande famille de KPMG au Québec. En étant désormais présents sur la Rive-Nord de Montréal, nous complétons notre présence régionale déjà bien établie à Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, à Ville Mont-Royal ainsi qu'à Québec et nous réitérons une fois de plus notre volonté de soutenir les entrepreneurs du Québec et les entreprises familiales hors des grands centres. » affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province de Québec, KPMG Canada.

Cette acquisition permet ainsi à KPMG de faire bénéficier aux entreprises de la région, la vaste expérience en certification, fiscalité et services-conseils d'un cabinet d'envergure internationale, et ce, en plus du service personnalisé qui fait toute la force et la réputation de l'offre KPMG Entreprise, dont la mission est de soutenir les entreprises privées de toute taille - de la plus petite à celle en plein essor - et ce, à chaque étape de leur cycle de vie.

« Nous sommes ravis de rejoindre une organisation ayant l'envergure de KPMG au Canada - qui partage la même culture d'entreprise ainsi que notre engagement envers les petites et moyennes entreprises privées, indique Jean T. Lacroix, Associé fondateur. Ensemble, nous serons en mesure de fournir des solutions complètes pour aider les entreprises dans leur développement. Nous nous réjouissons de franchir cette nouvelle étape et de renforcer notre capacité à toujours mieux accompagner nos clients. »

Cette acquisition intervient quelques mois après l'annonce de l'acquisition du cabinet Allard Matte, société de comptables professionnels agréés de la Rive-Sud, confirmant l'expansion déjà bien entamée du cabinet en Montérégie avec l'ouverture récente de son bureau situé à Brossard.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. KPMG au Québec compte plus de 1?100 professionnels et employés dans 4 bureaux au Québec, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme telle. Pour plus d'informations : home.kpmg/ca/fr

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 08:55 et diffusé par :