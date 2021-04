Bombardier reconnue pour ses pratiques en matière de santé et sécurité durant la pandémie de COVID-19 par un prestigieux prix Mercure





Le prix salue la culture préventive de pointe de Bombardier en matière de santé et sécurité du travail

L'état de préparation de Bombardier pour faire face à une pandémie assure sa capacité à poursuivre ses activités en toute sécurité pour ses employés et autres parties prenantes

Bombardier contribue aussi à enrayer la pandémie de COVID-19 par le biais du pôle de vaccination YUL offert conjointement avec ADM Aéroports de Montréal, Air Canada et Biron Groupe Santé



MONTRÉAL, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) comme une des grandes lauréates du prix Mercure 2021 dans la catégorie Santé et sécurité du travail. Cette année, les gagnants de l'un des plus prestigieux concours d'entreprise au Québec, Les Mercuriades, ont été honorés au cours d'une cérémonie virtuelle diffusée en direct le 29 avril 2021.

Bombardier a reçu un prix Mercure 2021 Santé et sécurité du travail pour son programme novateur en matière de santé et sécurité. Dès le début de la pandémie en 2020, Bombardier s'est adaptée rapidement et proactivement en mettant en place des mesures préventives rigoureuses pour protéger ses employés et poursuivre ses activités en toute sécurité. En plus de protocoles de télétravail pour les employés de bureau, Bombardier a aussi instauré des pratiques de distanciation physique par l'utilisation de « bulles de travail » pour les employés indispensables à la poursuite de la fabrication des avions d'affaires et à leur livraison aux clients. Les autres mesures comprennent notamment une formation complète, la mise en place de remorques sur tous ses sites de fabrication pour effectuer les tests de dépistages, des protocoles de distanciation physique, des postes de désinfection des outils ainsi que des exigences pour le port d'équipement de protection individuelle, toutes ces mesures assurant la sécurité et le bien-être des employés de Bombardier ainsi que la poursuite de ses activités en toute sécurité. Grâce à son programme de prévention, l'entreprise a bénéficié de la plus grande attention accordée à la santé et à la sécurité.

« Nous sommes très fiers que cet important prix reconnaisse le bien-fondé de notre programme de santé et de sécurité, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Exploitation et excellence opérationnelle de Bombardier. Compte tenu des circonstances extraordinaires entourant la pandémie, ce prix témoigne de la résilience et de l'esprit novateur ancrés dans l'ADN de Bombardier. Je salue le travail du réseau de la Santé publique, celui de nos syndicats et de nos employés dévoués, ainsi que leur collaboration. Ils nous ont aidés à renforcer notre leadership en matière de santé et sécurité au travail dans l'industrie de l'aviation. »

Ce prix prestigieux vient s'ajouter à la feuille de route d'excellence et d'innovation de Bombardier, alors que l'entreprise demeure un leader de l'industrie en matière de culture préventive en santé et sécurité au travail.

Dans le cadre des efforts de Bombardier pour appuyer la stratégie de la Santé publique, il a aussi été annoncé récemment que l'entreprise s'associait à la communauté aérienne de Montréal pour contribuer activement à la campagne de vaccination au Québec en créant le pôle de vaccination YUL en partenariat avec ADM Aéroports de Montréal, Air Canada et le Biron Groupe Santé. À compter du mois de mai, Bombardier utilisera un de ses hangars de Dorval, au Québec, comme site de vaccination, tout en fournissant une expertise et des ressources logistiques pour accélérer la vaccination de masse en milieu de travail.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d'installations de production et d'ingénierie et d'un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d'un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d'avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com

