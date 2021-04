AGF annonce des changements de noms et de niveaux de risque concernant certains fonds





TORONTO, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« PAGFI ») a annoncé aujourd'hui des changements de noms et de niveaux de risque concernant certains de ses fonds. Ces changements entrent en vigueur dès aujourd'hui.



Changement de noms

PAGFI change le nom du Fonds d'obligations à rendement élevé AGF, qui deviendra le « Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF ». Ce changement vise à mieux représenter le ciblage du fonds, sur le plan de l'investissement, qui consiste à détenir à la fois des obligations de sociétés de qualité et des obligations de sociétés à rendement élevé. L'objectif de placement, la stratégie et le style de gestion de ce fonds ne font l'objet d'aucun changement.

Le Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF et la Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF changent de noms pour devenir respectivement le « Fonds de revenu de dividendes nord-américains AGFiQ » et la « Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ ». Ces changements de noms ont pour but de refléter les modifications apportées à la stratégie d'investissement, qui visent à limiter l'exposition des fonds aux actions étrangères, et à cibler essentiellement les actions à dividendes de sociétés des États-Unis, de même que de tenir compte de la gestion exercée par l'équipe d'AGFiQ. Par ailleurs, les fonds continueront d'investir principalement au Canada. Les objectifs de placement et le style de gestion de ces fonds ne font l'objet d'aucun changement.

PAGFI change également le nom du Fonds de revenu de dividendes AGFiQ, qui deviendra le « Fonds de revenu de dividendes canadiens AGFiQ », afin de refléter le ciblage géographique des investissements du fonds. Le changement de nom vise à procurer une plus grande transparence, afin que nos clients soient mieux en mesure de différencier les divers fonds d'actions à dividendes qu'offre PAGFI. Le fonds investit principalement dans des actions canadiennes qui produisent des dividendes élevés. L'objectif de placement, la stratégie et le style de gestion de ce fonds ne font l'objet d'aucun changement.

Changements de niveaux de risque

À compter d'aujourd'hui, PAGFI change également le niveau de risque des trois fonds suivants :

Nom du fonds Niveau de risque précédent Niveau de risque révisé Fonds de revenu d'actions AGF Faible Faible à moyen Fonds d'obligations de sociétés mondiales AGF

(anciennement, Fonds d'obligations à rendement élevé AGF) Faible Faible à moyen Fonds tactique AGF Moyen à élevé Faible à moyen

Les objectifs de placement, les stratégies et les styles de gestion de ces fonds n'ont fait l'objet d'aucun changement important.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet d'AGFiQ

AGFiQ désigne la plateforme d'investissement quantitatif d'AGF. Elle bénéficie de l'appui d'une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées et complémentaires, réunissant des professionnels de l'investissement issus d'AGF et de ses sociétés affiliées.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu'un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

