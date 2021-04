Bell fait l'acquisition des activités du Groupe de course Octane, le promoteur montréalais du Grand Prix de Formule 1 du Canada





Bell investit dans le plus grand événement sportif et touristique annuel au pays et dans l'héritage durable de Montréal dans les sports motorisés internationaux

Les billets déjà vendus seront valides pour l'édition 2022 du Grand Prix du Canada ou seront remboursés par Bell

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en vue d'acquérir les activités de l'entreprise montréalaise Groupe de course Octane inc., le promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, l'événement sportif et touristique annuel le plus important au pays.

Après l'annulation des éditions de 2020 et de 2021 du Grand Prix du Canada à Montréal en raison de la COVID-19, l'investissement de Bell apportera la stabilité financière et les investissements supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance à long terme du Grand Prix de Formule 1 du Canada. L'événement étant maintenant assuré à Montréal jusqu'en 2031, l'annonce d'aujourd'hui ouvre un large éventail d'opportunités commerciales pour Bell et la F1.

Bell s'assurera que les billets vendus pour la course de 2020 seront valides pour l'édition 2022 du Grand Prix du Canada, ou bien les détenteurs de billets seront remboursés s'ils préfèrent cette option. Un certain nombre de détenteurs de billets de 2020 avaient déjà choisi de transférer leurs billets pour l'événement annulé de 2021, et cette option leur est désormais offerte pour la course de 2022 (les billets n'avaient pas encore été vendus pour l'événement de 2021).

« Événement de renommée mondiale qui fait rayonner Montréal à l'échelle internationale, le Grand Prix de Formule 1 du Canada est très populaire au Québec et partout au pays. Cette transaction confirme l'engagement de Bell à offrir le contenu le plus captivant sur toutes les plateformes tout en augmentant sa présence dans le paysage médiatique québécois par des investissements importants dans la culture, les sports et le divertissement, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. En tant qu'entreprise montréalaise et principal fournisseur de contenu sportif au Canada, Bell a hâte de voir le Grand Prix de retour à Montréal en 2022. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe du Groupe de course Octane, et nous avons hâte d'amplifier cet événement emblématique de Montréal à long terme grâce au réseau de premier plan de Bell et à ses actifs de diffusion et numériques. »

Les réseaux de sports de Bell Média, RDS et TSN, sont des partenaires de la Formule 1 depuis des dizaines d'années. L'an dernier, ils ont annoncé la prolongation des droits de diffusion du championnat mondial de Formule 1 jusqu'en 2024. Le Groupe de course Octane continuera de fonctionner comme entité autonome au sein du groupe d'entreprises Bell pour promouvoir le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Le président et chef de la direction d'Octane, François Dumontier, et tous les employés d'Octane se joignent à Bell à compter d'aujourd'hui.

« Le Grand Prix de Formule 1 du Canada est le plus important événement sportif et touristique au pays, et il nous semblait naturel d'unir nos forces à Bell afin que l'événement puisse atteindre son plein potentiel, a affirmé François Dumontier. Grâce aux actifs de Bell et à son engagement à développer l'événement, l'avenir de la manche montréalaise du Championnat du monde de Formule 1 est encore plus radieux. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de poursuivre ma passion avec la Formule 1 et de pouvoir créer de nouvelles occasions pour le Grand Prix de Formule 1 du Canada avec l'appui d'une entreprise bien établie au Québec et au Canada. »

« Le Canada est une course qui occupe une place spéciale dans le calendrier de la F1 et qui est passionnante pour nos amateurs et les pilotes et nous sommes ravis de notre prolongation de deux ans jusqu'en 2031, a déclaré Stefano Domenicalli, président et chef de la direction de la Formule 1. La nouvelle d'aujourd'hui à propos de l'investissement de Bell est très positive et assurera la croissance à long terme du Grand Prix, ce qui profitera au sport et à la ville de Montréal, parallèlement à l'excellent travail que François et son équipe accomplissent et continueront d'accomplir. »

« Le Grand Prix du Canada est un événement phare qui contribue de façon remarquable à la vitalité touristique et au rayonnement de Montréal et du Québec entier, a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec. Je me réjouis de l'arrivée d'un nouveau partenaire privé d'envergure comme Bell qui, en plus de préserver l'expertise acquise au fil des ans, vient contribuer à la pérennité et la croissance à long terme de cet événement qui génère des retombées économiques majeures. Avec l'annonce de la prolongation du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal plus tôt cette semaine, la transaction d'aujourd'hui envoie un autre signal positif aux entreprises touristiques, un secteur dont notre gouvernement reconnaît l'importance et le rôle à jouer dans la relance de notre économie. »

La protection de l'environnement fait partie intégrante des activités de Bell depuis très longtemps. La responsabilité d'entreprise et la durabilité sont également des valeurs fondamentales pour le groupe de Formule 1, qui s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

À propos du Groupe de course Octane

Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur du GRAND PRIX DE FORMULE 1 DU CANADA, en vertu d'une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula 1 World Championship Limited (ensemble, le détenteur des droits de commercialisation de la F1).

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, Télé, Internet et des services de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Bell favorise la prospérité socio-économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un milieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause, qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

