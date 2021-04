En pleine pandémie, Cl?nera, en collaboration avec Risen, achève en temps opportun la construction du parc solaire 127,5 MWDC





NINGBO, Chine, 30 avril 2021 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd, un important fabricant de catégorie 1 de produits photovoltaïques solaires à haut rendement, confirme l'achèvement en temps opportun du Cl?nera's Wapello Solar Project, la plus grande centrale solaire photovoltaïque de l'Iowa, et la tenue d'une cérémonie d'inauguration.

S'appuyant sur le succès passé de Cl?nera et Risen, l'Iowa a mis en service sa première installation solaire, dans le respect des échéances et du budget, malgré la perturbation mondiale que nous vivons actuellement.

« La réalisation de projets de cette envergure est notre spécialité », a expliqué M. Jason Ellsworth, chef de la direction de Cl?nera. « Cependant, l'année 2020 a été faite d'imprévus et la livraison à temps du projet Wapello Solar est devenue un défi intéressant. Heureusement, nous pouvons compter sur d'excellents intervenants et partenaires technologiques comme Risen, qui nous a aidés à franchir la ligne d'arrivée dans les délais prévus en réagissant adéquatement aux circonstances en constante évolution pendant la construction. »

Cl?nera est reconnue pour son engagement résolu dans la construction de centrales solaires. Cette flamme qui anime Cl?nera, conjuguée à son sens aigu des affaires, à ses prouesses techniques et à sa vision claire de l'avenir, permet à l'entreprise d'obtenir des résultats presque miraculeux, peu importe l'adversité.

« Nous étions simplement heureux de pouvoir livrer le rendement demandé et de jouer notre rôle dans le succès continu de Cl?nera », a confirmé M. Bypina Veerraju Chaudary, chef des ventes et du marketing chez Risen. « Pardonnez ma familiarité, mais si votre partenaire vous dit que la musique a changé, ou que les circonstances imposent un rythme différent, vous devez danser tous les deux sur un air différent, ou vous n'êtes pas vraiment des partenaires. Nous avons rencontré en Cl?nera un partenaire qui partage la même passion pour l'énergie photovoltaïque solaire, et nous sommes ravis d'explorer l'avenir ensemble. »

Cl?nera a eu la réflexion pertinente suivante : « Nous travaillons non seulement pour assurer un avenir durable à l'énergie solaire, mais aussi une utilité future dont nous pourrons tous profiter à chaque inspiration, dans chacune des décisions d'affaires que nous prenons ou lorsque nous imaginons le monde que nous allons léguer à la prochaine génération. ». Cela résume bien le désir sous-tendu de non seulement construire le projet Wapello Solar dans les temps, mais aussi de le faire le plus rapidement possible. Puisse cette flamme briller encore longtemps.

À propos de Risen

Risen Energy est un important fabricant mondial de catégorie 1 de produits photovoltaïques solaires à haut rendement, coté « AAA », et un fournisseur de solutions d'affaires complètes pour la production d'électricité. Fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010, l'entreprise stimule la création de valeur pour ses clients internationaux. L'innovation techno-commerciale, soutenue par l'intégration et le soutien, vient en appui aux solutions d'affaires de Risen pour l'énergie solaire photovoltaïque, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur le marché local et à notre réputation financière solide auprès des banques, nous sommes déterminés et en mesure d'établir des collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, car ensemble, nous tirons parti de la valeur croissante de l'énergie verte.

À propos de Cl?nera

Clenera, LLC (« Cl?nera ») est une société privée spécialisée dans le domaine de l'énergie renouvelable dont le siège social est situé à Boise, en Idaho. Cl?nera acquiert, développe, construit et gère des centrales solaires et des installations de stockage d'énergie à l'échelle commerciale partout aux États-Unis. En combinant une technologie révolutionnaire à une approche d'équipe profondément intégrée, Cl?nera fournit des systèmes énergétiques fiables et abordables et aide ses partenaires des services publics à devenir des chefs de file en matière d'énergie propre dans leurs collectivités. Le portefeuille d'exploitation actuel de Cl?nera dépasse les 1,6 GW, avec plus de 17 GW d'actifs solaires et de stockage en développement. Pour en savoir plus : http://www.clenera.com.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Communiqué envoyé le 30 avril 2021 à 07:00 et diffusé par :